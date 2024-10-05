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05 октября 2024, 12:09

В Полтавской области в пожаре погибла семья с двумя малыми детьми

05 октября 2024, 12:09
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фото: полиция
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В селе Слободка Миргородского района Полтавщины в результате пожара погибла целая семья - мужчина, женщина и двое малолетних детей

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на полицию Полтавской области.

Пожар произошел ночью 5 октября. После ликвидации пожара спасатели обнаружили в помещении четырех человек без признаков жизни – мужчина, 1987 года рождения, женщина, 1993 года рождения, их малолетние сын и дочь 2020 года рождения.

Для установления причин смерти тела погибших направлены на судебно-медицинскую экспертизу.

Правоохранители начали досудебное расследование по статье Уголовного кодекса о нарушении установленных законодательством требований пожарной или техногенной безопасности, если оно повлекло за собой возникновение пожара или аварии, которой причинена гибель людей.

Причины и обстоятельства происшествия выясняются следствием.

Напомним, ранее в Боровской общине в Харьковской области лесной пожар перекинулся на дома. Погибли четыре человека, еще двое получили ожоги.

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