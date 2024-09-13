В Полтавской области мужчина повредил могилу павшего военного, преступника задержали
Полицейские задержали 29-летнего мужчину, который в селе Зарог Оржицкой общины на Полтавщине повредил могилу военнослужащего
Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на полицию Полтавщины.
Также мужчину подозревают в похищении мопеда и мотоцикла.
В полиции отмети, что задержанный 29-летний фигурант является жителем другой области. В настоящее время правонарушителю сообщили о подозрении и избрали меру пресечения - содержание под стражей.
Следователи осуществляют досудебное расследование уголовных производств по статьям УКУ о незаконном завладении транспортным средством, совершенном повторно, и о разрушении могилы.
Мужчине грозит от пяти до восьми лет лишения свободы с конфискацией имущества.
Напомним, ранее в Жашкове в Черкасской области задержали мужчину, который пытался украсть ограждение из могилы.