В Полтавской области мужчина повредил могилу павшего военного, преступника задержали

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Полицейские задержали 29-летнего мужчину, который в селе Зарог Оржицкой общины на Полтавщине повредил могилу военнослужащего

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на полицию Полтавщины.

Также мужчину подозревают в похищении мопеда и мотоцикла.

В полиции отмети, что задержанный 29-летний фигурант является жителем другой области. В настоящее время правонарушителю сообщили о подозрении и избрали меру пресечения - содержание под стражей.

Следователи осуществляют досудебное расследование уголовных производств по статьям УКУ о незаконном завладении транспортным средством, совершенном повторно, и о разрушении могилы.

Мужчине грозит от пяти до восьми лет лишения свободы с конфискацией имущества.

Напомним, ранее в Жашкове в Черкасской области задержали мужчину, который пытался украсть ограждение из могилы.