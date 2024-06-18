Авария на электролинии в Полтаве: обесточены около 6 тысяч потребителей

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Во вторник, 18 июня, на электролинии в Полтаве произошла авария. В результате без света остались бытовые и юридические потребители

Об этом сообщил глава Полтавской ОВА Филипп Пронин, передает RegioNews.

Он заверил, что ситуация находится под контролем.

"Из-за аварии на электролинии в Полтаве обесточены 5385 бытовых и 633 юридических потребителей. Бригады уже работают над восстановлением", – говорится в сообщении.

Напомним, вчера в результате ракетного удара по гражданской инфраструктуре Полтавского района возникло повреждение электролиний. Обесточены были более 55 тысяч потребителей.

Также сообщалось, что в результате ракетного удара по Полтавскому району 17 июня повреждены 16 зданий, 9 из них – многоквартирные дома.