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В результате ракетного удара по Полтавскому району 17 июня повреждены 16 зданий, 9 из них – многоквартирные дома.

Об этом сообщил глава Полтавской ОВА Филипп Пронин, передает RegioNews.

"Полтавщина приходит в себя от вчерашних событий. Оккупанты нанесли удар по Полтавской громаде. За медицинской помощью обратились 22 человека, из них трое детей. Госпитализировали девять человек, среди них два ребенка", – говорится в сообщении.

Глава ОВА отметил, что в результате вражеского удара повреждены 16 зданий, 9 из них – жилые многоквартирные дома.

Напомним, днем 17 июня российские войска нанесли ракетный удар по Полтавскому району. Оккупанты попали по гражданской инфраструктуре. Число пострадавших возросло до 22.

Из-за ракетного удара были обесточены более 55 тысяч потребителей.