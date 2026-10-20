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20 октября 2026, 13:13

Атака дронов на Волынь: повреждены СТО, стоянка грузовиков и склад "Эпицентра"

20 октября 2026, 13:13
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Фото: ГСЧС Волыни
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В ночь на 20 октября враг направил на Волынь около 15 ударных беспилотников типа "Шахед". Больше всего от вражеской атаки пострадал Ковель. Погибших и травмированных нет

Об этом сообщил глава Волынской ОВА Роман Романюк, передает RegioNews.

Российские войска фактически каждый час направляли на Волынь ударные беспилотники. Часть дронов со временем вышла в воздушное пространство Львовской области.

Основной целью неприятеля, как и в предыдущие дни, оставались объекты электроэнергетики и гражданская инфраструктура.

В Ковеле зафиксировали повреждение нескольких объектов. В частности, пострадали:

  • частная станция по техническому обслуживанию автомобилей;
  • стоянка грузовиков с полуприцепами;
  • складские помещения на территории Эпицентра.

Несмотря на интенсивность ночной атаки, по предварительным данным, на Волыни нет погибших и травмированных.

Кроме того, вчера вечером в результате российского удара в Ковельском районе возник пожар на территории автотранспортного предприятия. Спасатели ликвидировали возгорание. К счастью, тоже обошлось без пострадавших.

Жителей области призывают не игнорировать сигналы воздушной тревоги, соблюдать правила безопасности и беречь себя.

Напомним, в ночь на 20 октября РФ атаковала Украину 165 ударными БпЛ А типа Shahed (105 из них – реактивные), S8000 Бандероль/Дань-Т, Гербера, дронами-имитаторами типа "Пародия". Зафиксировано попадание средств воздушного нападения противника на 30 локациях, а также падение обломков сбитых целей на 13 локациях.

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война Волынская область Эпицентр повреждения российская армия СТО шахеды
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