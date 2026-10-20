Фото: ОВА

Об этом сообщает в.и.о. главы Запорожской ОВА Михаила Семикина, передает RegioNews.

В результате вражеского удара пострадали три человека: двое мужчин и женщина. В частности, 38-летний мужчина получил ранение руки – медики оказали ему помощь на месте. Еще один пострадавший 44-летний мужчина с травмой глаза был госпитализирован. 53-летняя женщина получила обломочную травму.

Отмечается, что пожара после попадания не было.

Напомним, в ночь на 20 октября и утром враг нанес удары по энергетическим объектам в Кировоградской, Житомирской, Львовской, Одесской, Ровенской, Тернопольской и Хмельницкой областях. В результате обстрелов часть потребителей осталась без электроснабжения.