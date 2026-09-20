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20 вересня 2026, 11:41

Зеленський розкрив деталі спільної спецоперації Сил оборони та СБУ по об'єктах у Москві

20 вересня 2026, 11:41
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Фото: Володимир Зеленський/фейсбук
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Удару по Москві та Московській області в ніч проти 20 вересня, за словами президента Володимира Зеленського, завдали із застосуванням низки українських безпілотників і ракет

Про це Зеленський повідомив у Telegram, передає RegioNews.

Серед використаних дронів президент назвав FP-1, RZ-100, MICH-2000, "Паляницю", Vendetta, "Лютий", "Барс" і "Січень". Також, за його словами, для удару застосували ракети "Фламінго" та Pelican.

Pelican — назва, яку, зокрема, має балістична ракета FP-7 виробництва компанії Fire Point. Її заявлена дальність становить до 300 км. Водночас наразі невідомо, чи Зеленський мав на увазі саме цю ракету, чи інше озброєння з такою назвою.

За словами президента, у Московському регіоні уразили одне з ключових підприємств нафтової промисловості Росії та об’єкт її логістичної інфраструктури. Ймовірно, йдеться про Московський нафтопереробний завод та складський комплекс "Современные Складские Технологии".

Зеленський зазначив, що операцію реалізували військовослужбовці Служби безпеки України, Сил безпілотних систем, Сил спеціальних операцій, Головного управління розвідки та Служби зовнішньої розвідки.

Крім ударів по об’єктах у Московському регіоні, українські військові також атакували підприємство у Воронезькій області.

"Москва повинна не будувати ешелоновані кільця ППО шляхом інших регіонів, а завершити свою жорстоку війну й обрати мир. Є на столі кроки для деескалації: в енергетиці, продовольчій безпеці. Потрібна політична воля", — заявив Зеленський.

Нагадаємо, що у ніч проти 20 вересня Москва та Московська область зазнали масованої атаки безпілотників. Російська влада назвала її наймасованішою за весь час.

У столиці РФ під ударом опинився Московський нафтопереробний завод. Також російська влада повідомляла про пошкодження житлових будинків у кількох округах Москви.

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