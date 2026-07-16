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16 липня 2026, 22:30

Кадрові зміни у PlayCity: очільник агентства Геннадій Новіков подав у відставку

16 липня 2026, 22:30
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Фото: Геннадій Новіков/фейсбук
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Голова державного агентства PlayCity Геннадій Новіков 16 липня подав заяву про звільнення

Про це він повідомив у фейсбуці, передає RegioNews.

"У червні минулого року ми запустили PlayCity — державне агентство, яке перезапустило регулювання ринку азартних ігор і лотерей. Сьогодні я подав заяву про звільнення. Хочу зафіксувати головне: за час функціонування PlayCity ми змогли набагато більше, ніж було зроблено за роки до цього", - повідомив Новіков.

За його словами, одним із головних досягнень стала Державна система онлайн-моніторингу (ДСОМ), яка вже працює у тестовому режимі. Система фіксує операційну діяльність організаторів азартних ігор, фінансові операції, ставки та виплати виграшів. Наразі до неї підключили 28 із 30 ліцензованих операторів.

Також, за словами керівника агентства, команда підготувала технічну документацію та фінансування для запуску другої черги ДСОМ. Очікується, що система повноцінно запрацює вже цього року.

Новіков подякував команді PlayCity і зазначив:

"Ви за цей рік довели, що державний орган може працювати інакше: прозоро, чесно і з фокусом на результат. Ви взялися за складну реформу, витримали темп, тиск і відповідальність — і зробили те, що ще нещодавно здавалося неможливим".

Також Новіков подякував команді Міністерства цифрової трансформації України за довіру, підтримку і можливість будувати зміни в логіці цифрової держави.

Окрему подяку висловив Михайлу Федорову — "за стратегічне бачення і рішення взятися за цю реформу на старті, коли відповідальність за державну політику у сфері азартних ігор і лотерей перейшла до Мінцифри. Саме тоді був заданий правильний напрям — цифровізація, прозорість і вимірювальний результат".

Також Новіков подякував "за лідерство, сміливість рішень і постійний фокус на результат" Олександру Борнякову та "за системність, партнерство і здатність рухати складні речі вперед" - Наталі Деникєєвій.

"Я йду з посади з відчуттям, що ми заклали правильний фундамент. І це рішення я також ухвалюю по совісті — так, як вважаю правильним для інституції, команди та держави", - заявив Новіков.

Нагадаємо, напередодні міністр оборони Михайло Федоров підтвердив своє звільнення з посади та підбив підсумки роботи команди за час перебування в міністерстві.

Відомо, що президент Володимир Зеленський пояснив депутатам рішення про відставку міністра оборони Михайла Федорова. Серед причин він назвав конфлікт із головнокомандувачем ЗСУ Олександром Сирським та незавершену реформу мобілізації.

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