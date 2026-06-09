Деньги Абрамовича на ПВО: Зеленский о 2,4 млрд фунтов от продажи "Челси"

Фото: Офис Президента

Президент Украины Владимир Зеленский обсуждал с премьер-министром Великобритании Киром Стармером возможность направить средства от продажи футбольного клуба "Челси" на усиление противовоздушной обороны Украины

Об этом он рассказал в интервью The Guardian, передает RegioNews.

Речь идет о около 2,4 млрд. фунтов стерлингов, полученных от продажи клуба российским олигархом Романом Абрамовичем. Британская сторона ранее рассматривала вариант направления этих средств на гуманитарные нужды Украины.

Зеленский подчеркнул, что эти деньги могли бы помочь в финансировании систем противоракетной обороны, в частности, для защиты от российских атак на энергетическую инфраструктуру.

"Премьер-министр сказал мне, что он прилагает все усилия, и я знаю, что наши дипломатические команды обсуждают это. Это сложный момент", – отметил президент.

Он добавил, что средства могли быть направлены на закупку дополнительных средств ПВО у США, подчеркнув их высокую стоимость.

"Они очень дорогие, и, конечно, эти деньги могут помочь. Это справедливо между нами. Россия начала эту войну. Почему бы не использовать российские деньги?", – сказал Зеленский.

Президент также пошутил, что Абрамович не привез с собой средства во время их встречи в Киеве в прошлом месяце.

"Он не привез эти деньги. Я сказал: "Нам нужны ваши деньги"", - добавил он.

Отдельно Зеленский отметил важность усиления инвестиций партнеров в собственную оборону и готовности Украины делиться военным и технологическим опытом, приобретенным во время войны.

Также президент призвал союзников помочь с закрытием неба от российских атак и поддержать переход украинских военных на профессиональные контракты вместо принудительной мобилизации.

Как известно, недавно Зеленский рассказал, что встречался с олигархом Романом Абрамовичем, который передавал сообщения от российской стороны о возможных переговорах.

Напомним, ранее президент Украины публично обратился к российскому диктатору Путину. Он предложил обмен "всех на всех" и прямые переговоры. При этом Зеленский подчеркнул, что не считает целесообразным проводить встречу в Москве или Киеве.

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