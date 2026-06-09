Гроші Абрамовича на ППО: Зеленський про 2,4 млрд фунтів від продажу "Челсі"

Фото: Офіс Президента

Про це він розповів в інтерв'ю The Guardian, передає RegioNews.

Йдеться про близько 2,4 млрд фунтів стерлінгів, отриманих від продажу клубу російським олігархом Романом Абрамовичем. Британська сторона раніше розглядала варіант спрямування цих коштів на гуманітарні потреби України.

Зеленський наголосив, що ці гроші могли б допомогти у фінансуванні систем протиракетної оборони, зокрема для захисту від російських атак на енергетичну інфраструктуру.

"Прем’єр-міністр сказав мені, що він докладає всіх зусиль, і я знаю, що наші дипломатичні команди обговорюють це. Це складний момент", – зазначив президент.

Він додав, що кошти могли б бути спрямовані на закупівлю додаткових засобів ППО у США, підкресливши їхню високу вартість.

"Вони дуже дорогі, і, звичайно, ці гроші можуть допомогти. Це справедливо між нами. Росія розпочала цю війну. Чому б не використати російські гроші?", – сказав Зеленський.

Президент також пожартував, що Абрамович не привіз із собою кошти під час їхньої зустрічі в Києві минулого місяця.

"Він не привіз ці гроші. Я сказав: "Нам потрібні ваші гроші"", – додав він.

Окремо Зеленський наголосив на важливості посилення інвестицій партнерів у власну оборону та готовності України ділитися військовим і технологічним досвідом, набутим під час війни.

Також президент закликав союзників допомогти із "закриттям неба” від російських атак і підтримати перехід українських військових на професійні контракти замість примусової мобілізації.

Як відомо, нещодавно Зеленський розповів, що зустрічався з олігархом Романом Абрамовичем, який передавав повідомлення від російської сторони щодо можливих переговорів.

Нагадаємо, раніше президент України публічно звернувся до російського диктатора Путіна. Він запропонував обмін "всіх на всіх" та прямі перемовини. При цьому Зеленський підкреслив, що не вважає доцільним проводити зустріч у Москві чи Києві.

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