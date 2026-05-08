Зеленський оголосив про масштабний обмін полоненими "1000 на 1000" та триденну "тишу"

Україна та Росія за посередництва Сполучених Штатів досягли домовленостей щодо проведення масштабного обміну військовополоненими. Йдеться про звільнення захисників у форматі "1000 на 1000"

Про це повідомив прездент Володимир Зеленський, передає RegioNews.

Зеленський наголосив, що цими днями було багато розмов щодо дій України під час параду 9 травня у Росії. Раніше він припускав, що українські дрони можуть пролетіти на заході в Москві.

А втім, як зазначив глава держави, для України "додатковим аргументом” є розв’язання одного з ключових гуманітарних питань цієї війни — звільнення військовополонених.

"Красна площа для нас менш важлива, ніж життя українських полонених, яких можна повернути додому”, — каже президент.

Він вказує, що рішення ухвалили в межах перемовного процесу за посередництва США. Незадовго до слів Зеленського президент США Дональд Трамп також заявив про триденне перемир’я між росією та Україною — 9, 10 й 11 травня.

"Розраховуємо, що Сполучені Штати забезпечать виконання домовленостей російською стороною”, — додав Зеленський.

Радник лідера РФ Володимира Путіна Юрій Ушаков підтвердив, що росія погодилася на тимчасове перемир’я та обмін військовополонених, пишуть пропагандистські ЗМІ.

За його словами, домовленості досягли після телефонної розмови з Адміністрацією Трампа.

Нагадаємо, російські окупаційні війська вже в перші хвилини порушили оголошений Володимиром Зеленським "режим тиші", що набув чинності опівночі 6 травня.