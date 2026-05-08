21:55  08 травня
У Львові молодий хлопець кинув "коктейлі Молотова" в ісламський релігійно-культурний центр
20:55  08 травня
На Дніпропетровщині підлітки почали війну проти наркотиків
19:52  08 травня
Екссуддя та посадовець Мін’юсту привласнили 5 квартир померлих у Києві та Одесі
UA | RU
UA | RU
08 травня 2026, 22:49

Зеленський оголосив про масштабний обмін полоненими "1000 на 1000" та триденну "тишу"

08 травня 2026, 22:49
Читайте также на русском языке
Фото: Володимир Зеленський
Читайте также
на русском языке

Україна та Росія за посередництва Сполучених Штатів досягли домовленостей щодо проведення масштабного обміну військовополоненими. Йдеться про звільнення захисників у форматі "1000 на 1000"

Про це повідомив прездент Володимир Зеленський, передає RegioNews.

Зеленський наголосив, що цими днями було багато розмов щодо дій України під час параду 9 травня у Росії. Раніше він припускав, що українські дрони можуть пролетіти на заході в Москві.

А втім, як зазначив глава держави, для України "додатковим аргументом” є розв’язання одного з ключових гуманітарних питань цієї війни — звільнення військовополонених.

"Красна площа для нас менш важлива, ніж життя українських полонених, яких можна повернути додому”, — каже президент.

Він вказує, що рішення ухвалили в межах перемовного процесу за посередництва США. Незадовго до слів Зеленського президент США Дональд Трамп також заявив про триденне перемир’я між росією та Україною — 9, 10 й 11 травня.

"Розраховуємо, що Сполучені Штати забезпечать виконання домовленостей російською стороною”, — додав Зеленський.

Радник лідера РФ Володимира Путіна Юрій Ушаков підтвердив, що росія погодилася на тимчасове перемир’я та обмін військовополонених, пишуть пропагандистські ЗМІ.

За його словами, домовленості досягли після телефонної розмови з Адміністрацією Трампа.

Нагадаємо, російські окупаційні війська вже в перші хвилини порушили оголошений Володимиром Зеленським "режим тиші", що набув чинності опівночі 6 травня.

gnews gnews Підписуйся, щоб дізнаватись новини першим Підписатись
Зеленський Володимир обмін полонених режим тиші
08 травня 2026
Мігранти в Івано-Франківську. Хто зароблятиме рейтинги на новому страху українців
Українські праворадикальні політики отримали свій шанс завдяки війні
01 травня 2026
Шкільна битва в Тернополі. Чому ця кров – не остання
Правоохоронці звертають увагу на наслідок, а не на причину, а у школі, схоже, як завжди, нічого не помічали
28 квітня 2026
Боротьба за роботу в умовах обстрілів: що відбувається із зайнятістю в прифронтових регіонах
Людям, які живуть поблизу зони бойових дій, крім частих обстрілів доводиться стикатися зі свавіллям в питаннях зайнятості з боку управлінців та чиновників
23 квітня 2026
Замість мобілізації – ОПГ. Що силовики виявили у діяльності ТЦК в Одесі й Харкові
СБУ та ДБР виявили факти вимагання грошей та катування громадян під прикриттям мобілізації, а один із ТЦК перетворили на катівню
Блогерка Даша Євтух зізналась, до якої країни вона емігрувала
09 травня 2026, 00:35
У паломницький шлях Camino Ruteno офіційно додали Львівщину
08 травня 2026, 23:55
Зеленський "потролив" Путіна: указом "закрив" небо над Москвою на кілька годин
08 травня 2026, 23:52
На Прикарпатті чоловік вирішив відсудити в колишньої дружини її груди
08 травня 2026, 23:40
На Кіровоградщині з офісу викрали майже 4 мільйони
08 травня 2026, 23:15
У Дніпрі перехожі напали на ТЦК: у відомстві відреагували
08 травня 2026, 22:55
На дорогах Нікопольщини з’явилися антидронові сітки
08 травня 2026, 22:19
Масштабна пожежа на прикордонні Чернігівщини: людей готують до можливої евакуації
08 травня 2026, 21:55
У Львові молодий хлопець кинув "коктейлі Молотова" в ісламський релігійно-культурний центр
08 травня 2026, 21:55
27 квітня 2026
Прикордонники показали знищення ворожої техніки та ліквідацію групи окупантів
20 квітня 2026
Прикордонники показали, як знищили девʼять російських "Молній" на Харківщині
07 серпня 2025
Бійці "Фенікса" ліквідували піхоту й бронетехніку ворога на Донеччині
Всі відео »
Мігранти в Івано-Франківську. Хто зароблятиме рейтинги на новому страху українців
Шкільна битва в Тернополі. Чому ця кров – не остання
Всі публікації »
Юрій Чевордов
Сергій Фурса
Віктор Шлінчак
Всі блоги »