Генштаб ВСУ: потери окупантов за сутки – 890 человек и 80 единиц техники
За прошедшие сутки Силы обороны Украины уничтожили за сутки 890 окупантов, 2 танка, 3 боевые бронированные машины, 4 артиллерийские системы и 71 единицу автомобильной техники и автоцистерн
Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на Генеральный штаб ВСУ.
Общие боевые потери захватчиков с 24.02.22 по 17.02.26 ориентировочно составили:
Напомним, Силы обороны ракетами "Фламинго" поразили полигон "Капустин Яр", откуда РФ запускает "Орешник". На территории полигона часть зданий получила повреждение разной степени, один из ангаров существенно поврежден, часть личного состава эвакуирована.
17 февраля 2026, 07:36Враг атаковал Одессу: тревога в городе звучала 6 раз, трое пострадавших
17 февраля 2026, 07:18Россияне почти полностью захватили Мирноград в Донецкой области
16 февраля 2026, 21:12
16 февраля 2026
Между Трампом и Киевом: каким будет стратегический выбор Европы
В Мюнхене обсудили место Украины в новой архитектуре европейской безопасности
13 февраля 2026
Повестка для мэра. Как мобилизация становится средством политической расправы
Третий город Кропивниччины остался без мэра, которого сначала через суд восстановили в должности, а затем мобилизировали в армию, как он сам говорит, в качестве мести
11 февраля 2026
Бюджетная эпопея в Одессе. Справится ли новый глава города с наследием Труханова
Одесские местные депутаты отказались собираться на сессию и голосовать за бюджет развития
05 февраля 2026
Работа ФСБ в тылу: как Россия атакует Запад Украины
Российские спецслужбы не оставляют в покое даже самые отдаленные от фронта регионы Украины
17 февраля 2026, 08:44
