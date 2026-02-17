08:39  17 февраля
В Киеве 4-летний мальчик отравился наркотиками – мать предстанет перед судом
08:16  17 февраля
В Ровенской области дезертир, стрелявший в полицейских, будет находиться под стражей
18:29  16 февраля
Морозы до -18 градусов возвращаются: где во вторник будет холоднее всего
17 февраля 2026, 08:10

Генштаб ВСУ: потери окупантов за сутки – 890 человек и 80 единиц техники

17 февраля 2026, 08:10
Фото: Генштаб ВСУ/Facebook
За прошедшие сутки Силы обороны Украины уничтожили за сутки 890 окупантов, 2 танка, 3 боевые бронированные машины, 4 артиллерийские системы и 71 единицу автомобильной техники и автоцистерн

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на Генеральный штаб ВСУ.

Общие боевые потери захватчиков с 24.02.22 по 17.02.26 ориентировочно составили:

Напомним, Силы обороны ракетами "Фламинго" поразили полигон "Капустин Яр", откуда РФ запускает "Орешник". На территории полигона часть зданий получила повреждение разной степени, один из ангаров существенно поврежден, часть личного состава эвакуирована.

Читайте также: Война в 2026 году: какой она будет и может ли закончиться

16 февраля 2026
Между Трампом и Киевом: каким будет стратегический выбор Европы
В Мюнхене обсудили место Украины в новой архитектуре европейской безопасности
13 февраля 2026
Повестка для мэра. Как мобилизация становится средством политической расправы
Третий город Кропивниччины остался без мэра, которого сначала через суд восстановили в должности, а затем мобилизировали в армию, как он сам говорит, в качестве мести
11 февраля 2026
Бюджетная эпопея в Одессе. Справится ли новый глава города с наследием Труханова
Одесские местные депутаты отказались собираться на сессию и голосовать за бюджет развития
05 февраля 2026
Работа ФСБ в тылу: как Россия атакует Запад Украины
Российские спецслужбы не оставляют в покое даже самые отдаленные от фронта регионы Украины
07 августа 2025
