10:27  27 ноября
Стало известно, когда в Киеве установят главную елку
08:28  27 ноября
Житель Киевщины случайно выстрелил из охотничьего ружья в жену
23:56  26 ноября
Сколько заработала Татьяна Крупа на должности главы Хмельницкой МСЭК: данные НАБУ
UA | RU
UA | RU
27 ноября 2024, 12:55

Глава фракции "Слуга народа" вместе с депутатом ОПЗЖ совершил поездку в Закарпатье: детали расследования

27 ноября 2024, 12:55
Читайте також українською мовою
Фото:pravda.com.ua
Читайте також
українською мовою

В начале октября этого года председатель фракции «Слуга народа» Давид Арахамия посетил село Пилипец в Закарпатье вместе с действующим депутатом Закарпатского облсовета Владиславом Каськивым.

Об этом говорится врасследовании hromadske под названием "Выжать" Карпаты: уроки бизнеса от ОПЗЖ и Арахамии", передает Regionews.

Еще в июле 2020 года в Офисе президента, возглавляемого Андреем Ермаком, состоялось совещание, посвященное строительству спортивно-туристического кластера "Боржава". Идею представил австриец Гернот Ляйтнер, который, по информации журналистов, имеет связи с Владиславом Каськивым из-за ряда компаний. После начала полномасштабной войны проект развития курорта не только не остановился, но и получил более активное развитие.

Владислав Каськив, не желая общаться с журналистами hromadske, отказался отвечать на вопросы. Единственный комментарий удалось получить во время внеплановой сессии Закарпатского облсовета.

"Мне не интересны ни вы, ни ваши вопросы. Я не считаю вас средством массовой информации, поэтому ни желания, ни намерения с вами общаться не имею", - ответил СМИ Владислав Каськив.

В свою очередь, Давид Арахамия пояснил, что занимался привлечением инвестиций и вместе с Каськовым рассматривал перспективы горнолыжного курорта "Боржава". По вопросам репутации депутата от ОПЗЖ, Арахамия заявил, что это не входит в сферу его компетенции: "Я не занимаюсь репутационным менеджментом".

Ранее Арахамия заявил, что "Слуга народа" готова уйти на фронт , однако назвал условие.

Слуга народа Верховная Рада Арахамия
23 ноября 2024
Что не так с Планом стойкости от Зеленского
На тысячный день полномасштабной войны с Россией президент Украины Владимир Зеленский провозгласил в Верховной Раде План стойкости. План охватывает фактически все сферы жизни государства и общества, ф...
22 ноября 2024
Количество украинцев, готовых соглашаться на "плохой мир", увеличивается — социолог
Какие проблемы сегодня больше всего беспокоят украинцев, на какие сценарии окончания войны готовы большинство граждан, ощущают ли жители страны демографический кризис и влияет ли на желание победить о...
21 ноября 2024
Снежная крепость: чем может удивить Поп Иван – самая популярная гора Украины
Гора Поп Иван очень хорошо известна многим украинцам. Это – первое место в стране, где еще в конце сентября начинает выпадать снег, превращающий саму гору и исследовательскую станцию на ней в необычай...
15 ноября 2024
Теневая жизнь нового главы Закарпатья Мирослава Билецкого: рэкет, миллионные подряды и сын в ТЦК
Официальная биография нового председателя Закарпатской областной военной администрации Мирослава Билецкого представляет украинского чиновника нового типа – эффективного, порядочного, патриотичного, да...
Украина разрешила Польше начать поиск и эксгумацию жертв Волынской трагедии
27 ноября 2024, 13:32
Из-за бомбардировок РФ пострадали трое мирных жителей Донецкой области
27 ноября 2024, 13:30
Полиция задержала интернет-гадалку из Луцка, которая взяла с женщины 450 тыс. грн "за снятие порчи"
27 ноября 2024, 13:18
В Херсонском районе россияне атаковали дронами гражданских: есть пострадавшие
27 ноября 2024, 13:15
В Харькове будут судить мужчину за разглашение места дислокации военных
27 ноября 2024, 13:12
Зеленский показал, как Силы обороны ночью сбивают российские "шахеды"
27 ноября 2024, 12:45
Совбез ООН созывает экстренное заседание из-за российских обстрелов Украины
27 ноября 2024, 12:37
Харьковщина при поддержке UNICEF разработала первый в Украине чат-бот "Турботик"
27 ноября 2024, 12:25
Если мировая война и началась, то она точно не третья
27 ноября 2024, 12:19
10 мая 2024
В прокуратуре показали видео последствий ночного удара по Харькову, снятое дроном
20 марта 2024
Россияне уничтожают Великую Писаревку на Сумщине: жуткие кадры разрушений
09 марта 2024
Пограничники на левом берегу Херсонщины уничтожили гаубицу и склад боеприпасов врага
Все видео »
Что не так с Планом стойкости от Зеленского
Количество украинцев, готовых соглашаться на "плохой мир", увеличивается — социолог
Все публикации »
Тимофей Милованов
Александр Коваленко
Вадим Денисенко
Все блоги »