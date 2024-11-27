Глава фракции "Слуга народа" вместе с депутатом ОПЗЖ совершил поездку в Закарпатье: детали расследования

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В начале октября этого года председатель фракции «Слуга народа» Давид Арахамия посетил село Пилипец в Закарпатье вместе с действующим депутатом Закарпатского облсовета Владиславом Каськивым.

Об этом говорится врасследовании hromadske под названием "Выжать" Карпаты: уроки бизнеса от ОПЗЖ и Арахамии", передает Regionews.

Еще в июле 2020 года в Офисе президента, возглавляемого Андреем Ермаком, состоялось совещание, посвященное строительству спортивно-туристического кластера "Боржава". Идею представил австриец Гернот Ляйтнер, который, по информации журналистов, имеет связи с Владиславом Каськивым из-за ряда компаний. После начала полномасштабной войны проект развития курорта не только не остановился, но и получил более активное развитие.

Владислав Каськив, не желая общаться с журналистами hromadske, отказался отвечать на вопросы. Единственный комментарий удалось получить во время внеплановой сессии Закарпатского облсовета.

"Мне не интересны ни вы, ни ваши вопросы. Я не считаю вас средством массовой информации, поэтому ни желания, ни намерения с вами общаться не имею", - ответил СМИ Владислав Каськив.

В свою очередь, Давид Арахамия пояснил, что занимался привлечением инвестиций и вместе с Каськовым рассматривал перспективы горнолыжного курорта "Боржава". По вопросам репутации депутата от ОПЗЖ, Арахамия заявил, что это не входит в сферу его компетенции: "Я не занимаюсь репутационным менеджментом".

Ранее Арахамия заявил, что "Слуга народа" готова уйти на фронт , однако назвал условие.