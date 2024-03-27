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27 марта 2024, 17:44

В Раде работают над новыми правилами проведения местных и президентских выборов

27 марта 2024, 17:44
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фото: Елена Шуляк/Facebook
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В Украине работает над созданием нового избирательного законодательства. Речь идет о законодательных условиях для проведения не только местных выборов, но и послевоенных выборов президента и Верховной Рады. В частности, рассматривается возможность переформирования избирательных округов

Об этом во время круглого стола "Приоритетные направления реформирования избирательного законодательства в контексте выполнения Украиной актуальных международных рекомендаций" рассказала Председатель Комитета по организации государственной власти, местного самоуправления, регионального развития и градостроительства, глава партии "Слуга Народа" Елена Шуляк, информирует RegioNews.

По ее словам, по оценкам Еврокомиссии, правовая база украинского избирательного законодательства в целом благоприятна, но нужно продолжать избирательную реформу согласно тем рекомендациям, которые содержатся в отчетах наблюдательных миссий. Они касаются, в частности, финансовой прозрачности избирательной кампании, профессионализации избирательных комиссий, совершенствования избирательной системы.

"Из-за того, что в текущем году выборы будут проходить более чем в 70 странах мира, 2024-й называют годом выборов. Они должны были состояться и в Украине, но потому, что выборы во время войны невозможны, мы их не проводим. Вместе с тем, готовим основу к следующим: вместе с нашими партнерами - экспертами офиса Совета Европы в Украине, Ассоциации городов Украины, представители общественного сектора, ЦИК, нарабатываем изменения в избирательное законодательство. По новой избирательной системе выборы уже прошли в 2020 году, но первые послевоенные потребуют определенных изменений и к тем вещам, которые мы тогда использовали. Поэтому готовиться к послевоенным выборам и совершенствовать для этого избирательное законодательство так, чтобы обеспечить демократичность и безопасность народного волеизъявления нужно уже сегодня”, - сообщила Шуляк.

Парламентария объяснила - местные выборы по принципу открытых партийных списков в 2020 году обнаружили некоторые несовершенства, требующие исправления. Поэтому в парламенте была создана рабочая группа для наработки соответствующих изменений. Это вопрос не только местных выборов, но и других, в частности, выборов президента и Верховной Рады.

Шуляк также добавила, что после широкомасштабной российской агрессии стало очевидно, что для любых выборов после победы Украины существует много вызовов. Они не регулируются действующими положениями Избирательного кодекса, поэтому следует вносить изменения и нарабатывать новые законы.

Первый вызов – безопасный. Только в случае обеспечения полной безопасности наших граждан мы можем проводить выборы. Второй вызов – определение территорий, где их проведение будет невозможно.

"Сейчас враг полностью уничтожил некоторые населенные пункты и вряд ли можно будет проводить выборы из-за отсутствия не только инфраструктуры, но и людей, покинувших свои дома. Думаю, нам придется переформовывать избирательные округа или определять территории, где проведение выборов будет невозможно”, - пояснила Шуляк.

Третий , по ее словам, вызов заключается в специфике деоккупированных территорий – важно учесть сроки пребывания под враждебной оккупацией и установить четкие правила по восстановлению самоуправления там.

Четвертый вызов – защитить права и свободы граждан на определенных территориях. Важно, чтобы на освобожденных территориях должным образом работали правоохранительные, судебные и банковские системы. Еще один из важных критериев - эффективное функционирование украинских медиа, телевидения и радиовещания, по которым люди получают информацию, подчеркнула глава партии "Слуга Народа".

Пятый вызов – обеспечить равный доступ к участию в послевоенных выборах. Согласно действующему законодательству женщины, находившиеся за границей более 3 месяцев, не смогут баллотироваться на последующих послевоенных выборах.

"Полномасштабная война подсветила необходимость обновления законов, ведь многие женщины, спасши детей от войны, вынуждены были покинуть страну. Проживание за границей не свидетельствует о безразличии или неспособности женщин работать на благо Украины. Поэтому сейчас наш комитет совместно с международными партнерами пересматривает избирательное законодательство, чтобы готовить его к предстоящим выборам в соответствии с современными реалиями”, - сообщила Елена Шуляк.

В заключение она добавила, что поскольку послевоенные выборы потребуют тщательного планирования и действенных мер для обеспечения их прозрачности и демократичности, над изменениями избирательного законодательства, чтобы учесть предыдущие и современные вызовы, нужно работать уже сегодня. В настоящее время эта работа уже началась.

Напомним, политический эксперт, директор Центра исследований проблем гражданского общества Виталий Кулик рассказал о перспективах и возможности проведения выборов в Украине на фоне сложившейся в стране обостренной политической ситуации. Об этом Кулик подробно рассказал в интервью RegioNews.

Ранее в ЦИК заявили, что президент Украины Владимир Зеленский продолжит выполнять полномочия главы государства, если в 2024 году не состоятся выборы. Это предусмотрено украинским законодательством.

выборы война закон Слуга народа Верховная Рада Елена Шуляк избирательная реформа



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