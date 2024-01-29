Украинцы должны опередить врага в качестве работы с дронами, — Зеленский

Глава государства рассказал, что 29 января провел селектор, где обсудили ситуацию с дронами в Украине

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на вечернее обращение президента Украины Владимира Зеленского.

"Отдельный разговор – относительно дронов: вопросы производства, вопросы поставки, обеспеченности подразделений. Понятно, что это одна из главных задач года – опережать врага в качестве работы с дронами. Чем успешнее украинские дроны, от FPV до стратегических, тем больше жизней наших воинов мы сохраним", - сообщил Зеленский.

По словам президента, также на селекторе обсудили ситуацию на фронте и заслушали доклад разведки.

На совещании с премьер-министром Денисом Шмыгалем обсудили стратегию первого полугодия по работе с нашими соседями в Евросоюзе.

Обсудили запланированные детали межправительственного сотрудничества с Польшей, Словакией, Чехией, Румынией и Болгарией.

Ранее сообщалось, что президент Владимир Зеленский в своем традиционном вечернем обращении никоим образом не упомянул о главкоме и его увольнении. Ведь вечером 29 января в украинских соцсетях и СМИ распространялась информация об увольнении Валерия Залужного с должности Главнокомандующего Вооруженными силами Украины.