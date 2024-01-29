Ряд СМИ сообщают об увольнении Залужного

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Первым об этом сообщил экс-нардеп Борислав Береза, ссылаясь на свои источники, пишет RegioNews.

Журналист Роман Цымбалюк вскоре заявил, что Залужного действительно сняли с должности, а вместо него назначили шефа украинской разведки Кирилла Буданова. Эту информацию также подтверждают источники издания Цензор.НЕТ. По их данным, приказ уже подписан, но еще не обнародован. Мол, в настоящее время продолжаются консультации с иностранными партнерами.

Помимо этого, ряд СМИ и анонимных телеграм-каналов, ссылаясь на свои источники, сообщили, что был уволен также и министр обороны Рустем Умеров. В пресс-службе ведомства на фоне этой информации написали, что "нет, это неправда", однако там не уточнили, касается это только Умерова или же и Залужного тоже.