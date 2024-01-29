Пресс-секретарь Зеленского рассказал, уволил ли президент Залужного

Об этом заявил пресс-секретарь президента Сергей Никифоров в комментарии изданию УП та hromadske. На вопрос, увольнял ли президент Залужного пресс-секретарь ответил "точно нет".

Часть собеседников УП в Офисе президента и причастных к Ставке Верховного главнокомандующего также опровергли увольнение Залужного.

Сам президент Владимир Зеленский в своем традиционном вечернем обращении никак не упомянул о главкоме.

Информация об возможном увольнении главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного, а также министра обороны Рустема Умерова появилась в понедельник вечером, 29 января. Об этом сообщили ряд политиков и СМИ, ссылаясь на свои источники. Некоторые издания отмечали, что место Залужного займет шеф украинской разведки Кирилл Буданов.

Практически сразу в Минобороны заявили, что информация об увольнении не соответствует действительности, однако не уточнили, касательно Умерова или же и Залужного тоже.