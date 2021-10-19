"Слуга народа" исключила из фракции нардепа, которая не поддержала законопроект об олигархах

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Фракция "Слуга народа" исключила из своего состава народного депутата Людмилу Буймистер

Как передает RegioNews соответствующее объявление во время пленарного заседания сделал председатель Верховной Рады Руслан Стефанчук.

"В соответствии с регламентом и протоколом заседания фракции "Слуга народа" информирую об исключении народного депутата Людмилы Буймистир из состава фракции политической партии "Слуга народа",- сообщил глава парламента.

Накануне фракция "Слуга народа" начала процедуру исключения депутата. Обычно фракция монобільшості исключает из своих рядов депутата при условии, если за это проголосует не менее 70% депутатов.

Буймистер стала единственным депутатом из монобільшості, которая проголосовала против законопроекта об олигархах. В Трускавце ей отдали победу в шуточной номинации "красная кнопка".

Неофициально депутатку сватают в группу экс-главы парламента Дмитрия Разумкова.