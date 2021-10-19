"Слуга народа" исключила из фракции нардепа, которая не поддержала законопроект об олигархах
Фракция "Слуга народа" исключила из своего состава народного депутата Людмилу Буймистер
Как передает RegioNews соответствующее объявление во время пленарного заседания сделал председатель Верховной Рады Руслан Стефанчук.
"В соответствии с регламентом и протоколом заседания фракции "Слуга народа" информирую об исключении народного депутата Людмилы Буймистир из состава фракции политической партии "Слуга народа",- сообщил глава парламента.
Накануне фракция "Слуга народа" начала процедуру исключения депутата. Обычно фракция монобільшості исключает из своих рядов депутата при условии, если за это проголосует не менее 70% депутатов.
Буймистер стала единственным депутатом из монобільшості, которая проголосовала против законопроекта об олигархах. В Трускавце ей отдали победу в шуточной номинации "красная кнопка".
Неофициально депутатку сватают в группу экс-главы парламента Дмитрия Разумкова.