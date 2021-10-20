Шкиряк выиграл суд у Медведчука: что это за дело

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Бывший советник главы Министерства внутренних дел Зорян Шкиряк заявил, что выиграл суд у нардепа от "Опозиційної платформи - За життя" Виктора Медведчука

Об этом он сообщил в Facebook, пишет RegioNews.

Киевский апелляционный суд удовлетворил жалобу Шкиряка и отменил решение Оболонского райсуда Киева, принятое в пользу Медведчука. Депутату ОПЗЖ, как утверждает Шкиряк, полностью отказали в иске.

"Победа! Зорян Шкиряк выиграл апелляцию у путинского кума. Украина победила Мордор! Только Киевский апелляционный суд удовлетворил мою апелляционную жалобу и отменил сомнительное решение Оболонского суда", – написал Шкиряк.

В мае 2021 года суд признал недостоверной информацию заметка Шкиряка о Медведчука в Facebook от 2016 года.

В посте говорилось, что Медведчук – "активный представитель государства-агрессора и рупор российских террористов в Минском процессе...". Шкиряк назвал депутата "государственным предателем, адептом "русского мира" и агентом российских спецслужб в Украине".

Напомним, 12 октября Печерский суд столицы оставил Медведчука под круглосуточным домашним арестом. Его подозревают в государственной измене и содействии терроризму.