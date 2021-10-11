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11 октября 2021, 14:50 10

Нардепа Вирастюка угрожали убить

11 октября 2021, 14:50 10
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из открытых источников
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Народному депутату Василию Вирастюку угрожали убийством. Нарушителя задержали

"Сегодня в полицию Киева поступила информация о том, что народному депутату Украины поступил телефонный звонок с угрозами. Правоохранители зарегистрировали событие и немедленно начали поиски злоумышленника", - отмечается в сообщении прессс-службы полиции Киева.

Правоохранители установили, что нарушитель находится в городе Николаев, где его задержали и передали в столичный отдел для дачи объяснений.

Позже стало известно, что злоумышленник из Николаевской области 2002 года рождения.

Сейчас полицейские выясняют мотивы и обстоятельства этого поступка.

Сведения о происшествии внесены в ЕРДР по ч. 1 ст. 129 УК - угроза убийством.

По информации издания РБК-Украина угрожали нарродному депутату из фракции "Слуга народа" Василию Вирастюку.

Решается вопрос относительно сообщения нарушителю о подозрении. Ему грозит ограничение свободы до 2 лет. Продолжаются следственные действия.

угроза Слуга народа убийство полиция депутат

 
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