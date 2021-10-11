Нардепа Вірастюка погрожували вбити

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"Сьогодні до поліції Києва надійшла інформація про те, що народному депутату України надійшов телефонний дзвінок із погрозами. Правоохоронці зареєстрували подію та негайно розпочали пошуки зловмисника", - зазначається у повідомленні пресслужби поліції Києва.

Правоохоронці встановили, що порушник знаходиться у місті Миколаїв, де його затримали та передали до столичного відділу для надання пояснень.

Пізніше стало відомо, що зловмисник з Миколаївської області 2002 року народження.

Наразі поліцейські з’ясовують мотиви та обставини цього вчинку.

Відомості про подію внесені до ЄРДР за ч. 1 ст. 129 ККУ - погроза вбивством.

За інформацією видання РБК-Україна погрожували нарродному депутату з фракції "Слуга народа" Василю Вірастюку.

Вирішується питання щодо повідомлення порушнику про підозру. Йому загрожує обмеження волі до 2 років. Тривають слідчі дії.