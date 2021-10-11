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11 жовтня 2021, 14:50 10

Нардепа Вірастюка погрожували вбити

11 жовтня 2021, 14:50 10
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з відкритих джерел
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Народному депутату Василю Вірастюку погрожували вбивством. Порушника затримали

"Сьогодні до поліції Києва надійшла інформація про те, що народному депутату України надійшов телефонний дзвінок із погрозами. Правоохоронці зареєстрували подію та негайно розпочали пошуки зловмисника", - зазначається у повідомленні пресслужби поліції Києва.

Правоохоронці встановили, що порушник знаходиться у місті Миколаїв, де його затримали та передали до столичного відділу для надання пояснень.

Пізніше стало відомо, що зловмисник з Миколаївської області 2002 року народження.

Наразі поліцейські з’ясовують мотиви та обставини цього вчинку.

Відомості про подію внесені до ЄРДР за ч. 1 ст. 129 ККУ - погроза вбивством.

За інформацією видання РБК-Україна погрожували нарродному депутату з фракції "Слуга народа" Василю Вірастюку.

Вирішується питання щодо повідомлення порушнику про підозру. Йому загрожує обмеження волі до 2 років. Тривають слідчі дії.

погроза Слуга народа убивство поліція депутат

 
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