Разумков на четверг созывает внеочередной совет: что будут рассматривать

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Об этом пишет RegioNews со ссылкой на Facebook пресс-секретаря руководителя парламента Ольги Туний, которая разместила копию документа.

"Председатель Верховной Рады Украины Дмитрий Разумков подписал распоряжение о проведении внеочередного заседания в четверг, 07 октября в 16:00, по требованию 153 народных депутатов. На повестке дня-семь законодательных инициатив, которые касаются пенсионного обеспечения и социальной поддержки", - написала Туний.

Среди вопросов, запланированных к рассмотрению: проект закона о внесении изменений к некоторых законов Украины относительно обеспечения осовременивания и повышения размеров пенсий авторства лидера "Батькивщины" Юлии Тимошенко и Вадима Ивченко, инициатива группы депутатов по установлению размера минимальной пенсии по возрасту на уровне минимальной заработной платы, проект закона о внесении изменений к закону Украины "О пенсионном обеспечении" относительно приведения его норм в соответствие с решением Конституционного Суда Украины от 23 января 2020 года № 1-р/2020 об отмене увеличения пенсионного возраста для выхода на пенсию по возрасту на льготных условиях и на пенсию за выслугу лет. В целом депутаты намерены рассмотреть на внеочередном заседании 7 законопроектов.

Напомним, что 5 октября депутаты начинают очередную пленарную неделю. Среди вопросов, запланированных к рассмотрению: проекты постановлений об отмене результатов голосования за закон об олигархах, проект закона о внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины о лишении Кабинета Министров Украины несвойственных полномочий, президентская инициатива об установлении нового праздника - дня украинской государственности.