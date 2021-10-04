Разумков на четвер скликає позачергову Раду: що розглядатимуть

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Про це пише RegioNews з посиланням на Facebook речниці керівника парламенту Ольги Туній, яка розмістила копію документа.

"Голова Верховної Ради України Дмитро Разумков підписав розпорядження про проведення позачергового засідання у четвер, 07 жовтня о 16:00, на вимогу 153 народних депутатів. На порядку денному - сім законодавчих ініціатив, які стосуються пенсійного забезпечення та соціальної підтримки", - написала Туній.

Серед питань, які заплановані до розгляду: проєкт закону про внесення змін до деяких законів України щодо забезпечення осучаснення та підвищення розмірів пенсій авторства лідерки "Батьківщини" Юлії Тимошенко та Вадима Івченка, ініціатива групи депутатів щодо встановлення розміру мінімальної пенсії за віком на рівні мінімальної заробітної плати, проєкт закону про внесення змін до закону України "Про пенсійне забезпечення" щодо приведення його норм у відповідність до рішення Конституційного Суду України від 23 січня 2020 року № 1-р/2020 стосовно скасування збільшення пенсійного віку для виходу на пенсію за віком на пільгових умовах та на пенсію за вислугу років. В цілому депутати мають намір розглянути на позачерговому засіданні 7 законопроєктів.

Нагадаємо, що 5 жовтня депутати розпочинають черговий пленарний тиждень. Серед питань, запланованих до розгляду: проєкти постанов про скасування результатів голосування за закон про олігархів, проєкт закону про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо позбавлення Кабінету Міністрів України невластивих повноважень, президентська ініціатива про встановлення нового свята – дня української державності.