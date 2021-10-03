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03 октября 2021, 14:29 20

Дипломаты работают над возвращением Саакашвили в Украину - Зеленский

03 октября 2021, 14:29 20
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из открытых источников
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Возвращением арестованного в Грузии главы Исполнительного комитета Национального совета реформ Украины Михеила Саакашвили занимаются все дипломатические учреждения

Как передает RegioNews, об этом на брифинге по окончанию "большой фракции" "Слуга народа" заявил Президент Украины Владимир Зеленский

"Я, как президент Украины, постоянно занимаюсь тем, что возвращаю граждан Украины различными возможностями, которые у меня есть. Господин Саакашвили является гражданином Украины. Поэтому его это также касается", - cказал Зеленский.

По его словам, вопросом Сакакашвили занимаются все институты – Министерство иностранных дел и наши посольства, которые работают в Грузии.

"И на уровне посла Грузии, который работает в Украине, и на уровне разговора между нашими Кабинетами министров, на уровне разговоров премьеров - мы все будем этим заниматься", - президент.

Он отметил, что не знал о решении Саакашвили поехать на Родину и считает, что ему не следовало бы ехать.

"По поводу интересного человека Саакашвили. Я не знал, что он уехал в Грузию, я был очень удивлен. Увидел об этом в прессе. Заранее я об этом не знал, о его решении. Считаю, что это неправильно, он в государственной власти находится. Надо понимать все детали и все риски для нашего государства также", - сказал Зеленский.

Напомним, бывший президент Грузии Михаил Саакашвили приехал на родину после восьмилетнего отсутствия. Грузинские правоохранители задержали политика и доставили в изолятор. В знак протеста Саакашвили объявил себя политическим заключенным и заявил о начале голодовки.

Президент Украины Владимир Зеленский высказал обеспокоенность по поводу ареста Саакашвили, который имеет украинское гражданство и возглавляет Исполнительный комитет Национального совета реформ.

Кабмин МИД президент голодовка

 
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