Дипломати працюють над поверненням Саакашвілі в Україну - Зеленський

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Як передає RegioNews, про це на брифінгу по закінченню "великої фракції ""Слуга народу" заявив Президент України Володимир Зеленський

"Я, як президент України, постійно займаюся тим, що повертаю громадян України різними можливостями, які у мене є. Пан Саакашвілі є громадянином України. Тому його це також стосується", - сказав Зеленський.

За його словами, питанням Сакакашвілі займаються всі інститути - Міністерство закордонних справ і наші посольства, які працюють в Грузії.

"І на рівні посла Грузії, який працює в Україні, і на рівні розмови між нашими кабінетами міністрів, на рівні розмов прем'єрів - ми всі будемо цим займатися", - президент.

Він зазначив, що не знав про рішення Саакашвілі поїхати на батьківщину і вважає, що йому не слід було б їхати.

"З приводу цікавої людини Саакашвілі. Я не знав, що він поїхав до Грузії, я був дуже здивований. Побачив про це в пресі. Заздалегідь я про це не знав, про його рішення. Вважаю, що це неправильно, він у державній владі перебуває. Треба розуміти всі деталі і всі ризики для нашої держави також", - сказав Зеленський.

Нагадаємо, колишній президент Грузії Михайло Саакашвілі приїхав на батьківщину після восьмирічної відсутності. Грузинські правоохоронці затримали політика і доправили в ізолятор. На знак протесту Саакашвілі оголосив себе політичним в'язнем і заявив про початок голодування.

Президент України Володимир Зеленський висловив стурбованість з приводу арешту Саакашвілі, який має українське громадянство і очолює виконавчий комітет Національної ради реформ.