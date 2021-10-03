Депутам от "Слуги народа" в Трускавце вручили партийные "Оскара": список победителей

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Народные депутаты от партии "Слуга народа" получили награды в 16 номинациях премии "Слугам по заслугам". Парламентарии отмечали за важные достижения в течение двух лет в Верховной Раде — законотворческие инициативы, активность во время голосования и сомнительные достижения

Об этом пишет RegioNews со ссылкой на телеграмм пресс-секретаря партии "Слуга народа" Юлии Палийчук.

В частности в 10 номинациях премии победили:

"Ответственность года" - Игорь Копытин, не пропустивший ни одного заседания парламента.

"Шаолинь года" - Николай Сольский, как депутат, который провел за трибуной парламента больше всего времени.

"Настойчивость года" - Галина Третьякова, которая несмотря на хейт, не сходила со своих позиций.

"Евроинтегратор года" - Мария Мезенцева.

"Децентрализатор года" - Виталий Безгин.

"Красная кнопка года" - Людмила Буймистер при нажатии красной кнопки во время голосования за принципиальные для партии законопроекты.

"Отец года" - Павел Сушко, как депутат, который заботится о детях с особыми потребностями.

"Инвест-няня года" - председатель временной следственной комиссии по защите инвесторов Галина Янченко.

В номинации "пчелы против меда" победила Анастасия Радина за самые "болезненные" для депутатов законы.

В номинации "количество и качество" - Даниил Гетьманцев, как председатель комитета, который провел наибольшее количество законодательных инициатив.

Кроме того, были и шуточные номинации, где победителям вручили тыквы. В партии попросили победителей воспринимать это с юмором.

Жан Беленюк победил в номинации "чем бы депутат не радовался" из-за сна в Верховной Раде, а Михаил Радуцкий за "всем известную переписку в мессенджере" стал победителем в номинации "немножко по-мобильному". В номинации "цитаты великих людей" лучшими назвали Давида Арахамию и Александра Корниенко из-за того, что те обсудили свою коллегу по фракции Ирину Аллахвердиеву. В номинации "18+" победила Галина Третьякова из-за переписки о матрасе со своим мужем. Из-за законопроекта о полупроводниках Роксолане Подласий вручили награду "что это было". Николай Тищенко стал победителем в номинации "Турбо жим-жим".