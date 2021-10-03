Депутам від "Слуги народу" у Трускавці вручили партійні "Оскари": перелік переможців

з відкритих джерел

Народні депутати від партії "Слуга народу" отримали нагороди у 16 номінаціях премії "Слугам по заслугах". Парламентарів відзначали за важливі здобутки впродовж двох років у Верховній Раді — законотворчі ініціативи, активність під час голосування та сумнівні досягнення

Про це пише RegioNews з посиланням на телеграм речниці партії "Слуга народу" Юлії Палійчук.

Зокрема у 10 номінаціях премії перемогли:

"Відповідальність року" - Ігор Копитін, який не пропустив жодного засідання парламенту.

"Шаолінь року" - Микола Сольський, як депутат, який провів за трибуною парламенту найбільше часу.

"Наполегливість року" - Галина Третьякова, яка не зважаючи на хейт, не сходила зі своїх позицій.

"Євроінтегратор року" - Марія Мезенцева.

"Децентралізатор року" - Віталій Безгін.

"Червона кнопка року" - Людмила Буймістер за натискання червоної кнопки під час голосування за принципові для партії законопроекти.

"Батько року" - Павло Сушко, як депутат, який дбає про дітей з особливими потребами.

"Інвест-няня року" - голова тимчасової слідчої комісії з захисту інвесторів Галина Янченко.

В номінації "Бджоли проти меду" перемогла Анастасія Радіна за найбільш "болючі" для депутатів закони.

В номінації "Кількість і якість" - Данило Гетьманцев, як голова комітету, який провів найбільшу кількість законодавчих ініціатив.

Крім того, були й жартівливі номінації, де переможцям вручили гарбузи. У партії попросили переможців сприймати це з гумором.

Жан Беленюк переміг у номінації "Чим би депутат не тішився" через сон у Верховній Раді, а Михайло Радуцький за "всім відоме листування в месенджері" став переможцем у номінації "Трошки по-мобільному". У номінації "Цитати великих людей" найкращими назвали Давида Арахамію й Олександра Корнієнка через те, що ті обговорити свою колегу по фракції Ірину Аллахвердієву. У номінації "18+" перемогла Галина Третьякова через листування про матрац зі своїм чоловіком. Через законопроект про напівпровідники Роксолані Підласій вручили нагороду "Що це було". Микола Тищенко став переможцем у номінації "Турбо жим-жим".