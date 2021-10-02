Арахамия рассказал, когда может начаться сбор подписей за отставку Разумкова

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Лидер фракции "Слуга народа" Давид Арахамия может сегодня начать сбор подписей за отставку спикера парламента Дмитрия Разумкова, но не исключает встречи со спикером для разговора о возможной его отставке

Руководитель пропрезидентской фракции считает, что председатель парламента "не видит себя со "Слугой народа" , пишет RegioNews со ссылкой на Цензор

Политик предположил, что сегодня может начать собирать подписи "слуг народа" за отставку спикера ВР Разумкова.

"Но этот вопрос будет быстрым. Если вы думаете, что нужно ходить и говорить "пожалуйста подпиши", то так не работает. Если решение принято, все просто подошли и подписались. Так всегда было", - добавил Арахамия.

В свою очередь, спикер парламента Дмитрий Разумков предложил фракции "Слуга народа" встретиться и обсудить возможное кадровое решение. На вопрос о том пойдут ли депутаты монобольшинства на встречу Арахамия не дал прямого ответа: "я не понимаю, он предложил прийти к нам, или мы к нему? Чтобы мы фракцией пришли к нему? Это нужно обсуждать с фракцией. Неожиданное приглашение. Так никогда не было".

Напомним, что 30 сентября "Слуга народа" начала процедуру увольнения председателя Верховной Рады Дмитрия Разумкова. Однако пока инициаторы кадрового решения только взяли подписные листы в Аппарате ВР. Согласно Регламентe для внесения в повестку дня вопрос об отставке спикера необходимо, чтобы свои подписи поставили не менее 150 депутатов. Для увольнения спикера - минимум 226 голосов.