"Слуга народа" снимает с рассмотрения "антиахметовский" законопроект- депутат

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Верховная Рада на пленарном заседании в четверг не будет рассматривать законопроект №5600 о внесении изменений в Налоговый кодекс("антиахметівський")

Об этом пишет RegioNews со ссылкой на Телеграмм канал нардепа Алексея Гончаренко.

"Слуги народа" снимают сегодня с рассмотрения скандальный законопроект 5600", - написал парламентарий.

Законопроект №5600 об увеличении ставок налогов, акцизов и других платежей в государственный бюджет подготовлен Минфином внесен Кабмином в Раду в начале июня. В первом чтении законопроект был одобрен Радой 1 июля. Документ касается как предприятий, так граждан Украины. Он был включен в повестку дня по решению Согласительного совета.

Согласно презентации к проекту госбюджета Министерства финансов, принятие этого законопроекта позволит собрать в 2021 году с украинцев дополнительно 30 млрд гривен налогов.