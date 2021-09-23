"Слуга народу" знімає з розгляду "антиахметівський" законопроєкт - депутат

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Верховна Рада на пленарному засіданні у четвер не буде розглядати законопроєкт №5600 стосовно внесення змін до Податкового кодексу("антиахметівський")

Про це пише RegioNews з посиланням на Телеграм канал нардепа Олексія Гончаренка.

"Слуги народу" знімають сьогодні з розгляду скандальний законопроєкт 5600", - написав парламентар.

Законопроєкт №5600 про збільшення ставок податків, акцизів та інших платежів до державного бюджету підготовлений Мінфіном внесений Кабміном в Раду на початку червня. У першому читанні законопроект був схвалений Радою 1 липня. Документ стосується як підприємств, так громадян України. Його було включено до порядку денного за рішенням Погоджувальної ради.

Згідно з презентацією до проекту держбюджету Міністерства фінансів, прийняття цього законопроекту дозволить зібрати у 2021 році з українців додатково 30 млрд гривень податків.