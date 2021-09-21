Арахамия прогнозирует, что большинство депутатов поддержат законопроект об олигархах
Лидер фракции "Слуга народа" Давид Арахамия прогнозирует, что деолігархічний законопроект во втором чтении поддержат более 230 народных депутатов.
Как передает RegioNews об этом он заявил в комментарии журналистам в кулуарах парламента.
"234-236 - в этом диапазоне, плюс-минус два голоса, так я заранее понимаю", - отметил депутат.
По информации Арахамії, законопроект намерены поддержать "Оппозиционная платформа – За жизнь", поскольку "они ориентированы на народ, а весь народ поддерживает закон против олигархов".
На вопрос, когда этот законопроект будет вынесен на рассмотрение, Арахамия отметил: в среду или четверг.
Напомним, что Согласительный совет Верховной Рады включил в повестку дня этой пленарной недели законопроект об олигархах и изменения в Налоговый кодекс на которых настаивала фракция "Слуга народа".
Офис президента подозревает Разумкова в торможении принятия законопроекта об олигархах.