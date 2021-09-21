Арахамия прогнозирует, что большинство депутатов поддержат законопроект об олигархах

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Лидер фракции "Слуга народа" Давид Арахамия прогнозирует, что деолігархічний законопроект во втором чтении поддержат более 230 народных депутатов.

Как передает RegioNews об этом он заявил в комментарии журналистам в кулуарах парламента.

"234-236 - в этом диапазоне, плюс-минус два голоса, так я заранее понимаю", - отметил депутат.

По информации Арахамії, законопроект намерены поддержать "Оппозиционная платформа – За жизнь", поскольку "они ориентированы на народ, а весь народ поддерживает закон против олигархов".

На вопрос, когда этот законопроект будет вынесен на рассмотрение, Арахамия отметил: в среду или четверг.

Напомним, что Согласительный совет Верховной Рады включил в повестку дня этой пленарной недели законопроект об олигархах и изменения в Налоговый кодекс на которых настаивала фракция "Слуга народа".

Офис президента подозревает Разумкова в торможении принятия законопроекта об олигархах.