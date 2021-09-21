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21 вересня 2021, 15:26 4

Арахамія прогнозує, що більшість депутатів підтримають законопроєкт про олігархів

21 вересня 2021, 15:26 4
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З відкритих джерел
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Лідер фракції "Слуга народу" Давид Арахамія прогнозує, що деолігархічний законопроєкт у другому читанні підтримають понад 230 народних депутатів.

Як передає RegioNews, про це він заявив в коментарі журналістам у кулуарах парламенту.

"234-236 - в цьому діапазоні, плюс-мінус два голоси, так я попередньо розумію", - зазначив депутат.

За інформацією Арахамії, законопроєкт має намір підтримати "Опозиційна платформа – За життя", оскільки "вони орієнтовані на народ, а весь народ підтримує закон проти олігархів".

На питання, коли цей законопроєкт буде винесений на розгляд, Арахамія зазначив: у середу або четвер.

Нагадаємо, що Погоджувальна рада Верховної Ради включила до порядку денного цього пленарного тижня законопроєкт про олігархів та зміни до Податкового кодексу на яких наполягала фракція "Слуга народу".

Офіс президента підозрює Разумкова в гальмуванні ухвалення законопроєкту про олігархів.

спікер ОПЗЖ Верховна Рада олігархи депутати

 
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