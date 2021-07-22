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22 июля 2021, 17:46 701

Нардеп Юрчишин пожаловался в полицию после выступления нардепа Шуфрича на телеканале " Россия 1"

22 июля 2021, 17:46 701
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Фото з відкритих джерел
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Народный депутат от фракции «Голос» Ярослав Юрчишин подал в Национальной полиции Украины и Офиса генерального прокурора заявление о совершении уголовного правонарушения народным депутатом Нестором Шуфричем из фракции ОПЗЖ в связи с его высказываниями в эфире телеканала "Россия 1" 20 июля.

Об этом пишет Regionews со ссылкой на Facebook Юрчишина

По мнению депутата, его коллега в эфире российского канала разжигал межнациональную рознь.

В своем заявлении Юрчишин приводит пример таких действий коллеги.

"Смотрите. Мы признаем коренным народом последователей и наследников чингизидов. Потому что такое Крымско-татарское ханство...Оно вышло из Крымского улуса...А Крымский Улус-часть Золотой Орды...А Золотая Орда это Хан Батый< который сжег Киев, тысячи наших женщин, ставших рабынями", - отмечается в заявлении

Юрчишин требует возбудить против Шуфрича уголовное дело по статье 161 Уголовного кодекса – разжигание межнациональной розни. Кроме того, политик просит полицию проверить возможное наличие в действиях коллеги состава преступления предусмотренного статьей 111 Уголовного кодекса (Государственная измена)

Голос нардеп госизмена полиция Верховная Рада

 
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