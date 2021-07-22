Нардеп Юрчишин поскаржився до поліції після виступу нардепа Шуфрича на телеканалі "Россия 1"

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Народний депутат від фракції «Голос» Ярослав Юрчишин подав до Національної поліції України та Офісу генерального прокурора заяву про вчинення кримінального правопорушення народним депутатом Нестором Шуфричем з фракції ОПЗЖ у зв'язку з його висловлюваннями в ефірі телеканалу "Россия 1" 20 липня.

Про це пише Regionews з посиланням на Facebook Юрчишина

На думку депутата, його колега в ефірі російського каналу розпалював міжнаціональну ворожнечу.

У своїй заяві Юрчишин наводить приклад таких дій колеги.

"Дивіться. Ми визнаємо корінним народом послідовників та спадкоємців чингизидів. Бо що таке Кримсько-татарське ханство…Воно вийшло з Кримського улус…А Кримський Улус-це складова Золотої Орди…А Золота Орда це Хан Батий< який спалив Київ, тисячі наших жінок, що стали рабинями", - зазначається у заяві

Юрчишин вимагає порушити проти Шуфрича кримінальну справу за статтею 161 Кримінального кодексу – розпалювання міжнаціональної ворожнечі. Крім того, політик просить поліцію перевірити можливу наявність у діях колеги складу злочину передбачену статтею 111 Кримінального кодексу (Державна зрада)