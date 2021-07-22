Нардеп Юрчишин поскаржився до поліції після виступу нардепа Шуфрича на телеканалі "Россия 1"
Народний депутат від фракції «Голос» Ярослав Юрчишин подав до Національної поліції України та Офісу генерального прокурора заяву про вчинення кримінального правопорушення народним депутатом Нестором Шуфричем з фракції ОПЗЖ у зв'язку з його висловлюваннями в ефірі телеканалу "Россия 1" 20 липня.
Про це пише Regionews з посиланням на Facebook Юрчишина
На думку депутата, його колега в ефірі російського каналу розпалював міжнаціональну ворожнечу.
У своїй заяві Юрчишин наводить приклад таких дій колеги.
"Дивіться. Ми визнаємо корінним народом послідовників та спадкоємців чингизидів. Бо що таке Кримсько-татарське ханство…Воно вийшло з Кримського улус…А Кримський Улус-це складова Золотої Орди…А Золота Орда це Хан Батий< який спалив Київ, тисячі наших жінок, що стали рабинями", - зазначається у заяві
Юрчишин вимагає порушити проти Шуфрича кримінальну справу за статтею 161 Кримінального кодексу – розпалювання міжнаціональної ворожнечі. Крім того, політик просить поліцію перевірити можливу наявність у діях колеги складу злочину передбачену статтею 111 Кримінального кодексу (Державна зрада)