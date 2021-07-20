Рада разблокировала подписание закона о перезапуске Высшей квалифкомиссии судей Украины

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Как пишет Regionews парламентарии на внеочередном заседании провалили проект постановления об отмене результатов голосования за законопроект 3711-д о внесении изменений в закон Украины "О судоустройстве и статусе судей" и некоторых законов Украины относительно возобновления работы Высшей квалификационной комиссии судей Украины с предложениями Президента Украины.

Согласно Регламенту теперь председатель Верховной рады Дмитрий Разумков имеет возможность подписать указанный документ, после чего передать его на подпись Президенту Украины Владимиру Зеленскому.

Напомним, что Верховная Рада приняла законопроект о перезапуске Высшей квалификационной комиссии судей с учетом предложений Президента Украины Владимира Зеленского 13 июля.

В своих предложениях Зеленский, среди прочего, предлагает установить, что "Высшая квалификационная комиссия судей Украины считается полномочной при условии назначения в ее состав не менее одиннадцати членов, по меньшей мере шесть из которых назначены из числа судей или судей в отставке".

Кроме этого, Глава государства предлагает предусмотреть, что "на запрос члена первого состава Конкурсной комиссии для организационного, технического обеспечения осуществления его полномочий Конкурсная комиссия может привлекать помощников, переводчиков. Финансирование деятельности таких помощников, переводчиков может осуществляться с привлечением международной технической помощи".