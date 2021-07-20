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20 липня 2021, 15:23 47

Рада розблокувала підписання закону про перезапуск Вищої кваліфкомісії суддів України

20 липня 2021, 15:23 47
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Фото з відкритих джерел
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Верховна Рада розблокувала підписання закону про перезапуск Вищої кваліфікаційної комісії суддів.

Як пише Regionews, парламентарі на позачерговому засіданні провалили проєкт постанови про скасування результатів голосування за законопроєкт 3711-д про внесення змін до закону України "Про судоустрій і статус суддів" та деяких законів України щодо відновлення роботи Вищої кваліфікаційної комісії суддів України з пропозиціями Президента України.

Згідно до Регламенту тепер голова Верховної ради Дмитро Разумков має можливість підписати вказаний документ після чого передати його на підпис Президенту України Володимиру Зеленському.

Нагадаємо, що Верховна Рада ухвалила законопроєкт щодо перезапуску Вищої кваліфікаційної комісії суддів з урахуванням пропозицій Президента України Володимира Зеленського 13 липня.

У своїх пропозиціях Зеленський, серед іншого, пропонує встановити, що "Вища кваліфікаційна комісія суддів України вважається повноважною за умови призначення до її складу не менше одинадцяти членів, щонайменше шість із яких призначені з числа суддів або суддів у відставці".

Крім цього, Глава держави пропонує передбачити, що "на запит члена першого складу Конкурсної комісії для організаційного, технічного забезпечення здійснення його повноважень Конкурсна комісія може залучати помічників, перекладачів. Фінансування діяльності таких помічників, перекладачів може здійснюватися із залученням міжнародної технічної допомоги".

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