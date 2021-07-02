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02 июля 2021, 13:34 11

Разумков раскритиковал нардепов за драки в Раде

02 июля 2021, 13:34 11
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Фото: из открытых источников
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Глава Рады Дмитрий Разумков надеется, что в парламенте больше не будет драк между народными депутатами, а свои убеждения они будут выражать с помощью "ораторских способностей"

Как передает RegioNews, об этом информирует Цензор.нет.

Разумков отметил, что в нынешнем созыве Рады была только одна драка.

"Мне бы хотелось верить, что главным "оружием" народных депутатов являются убеждения с помощью своих ораторских способностей, а не физическая культура и спорт", - рассказал Разумков.

На вопрос, почему бывают драки, он заявил: "Нарастает напряжение, а аргументы заканчиваются. Но когда у тебя заканчиваются аргументы, это, в первую очередь, твоя проблема".

По его словам, нет необходимости ужесточать наказание за драки в парламенте.

Напомним, 17 июня в Раде произошла драка между нардепами Кивой и Тищенко.

ВР закон конфликт драка парламент депутаты

 
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