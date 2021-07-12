Разумков на вторник созывает внеочередное заседание ВР по инициативе Зеленского
Председатель Верховной Рады Дмитрий Разумков подписал распоряжение о проведении внеочередного заседания Верховной Рады во вторник 13 июля.
Как пишет Regionews со ссылкой на Facebook главы парламента, заседание созывается по инициативе Президента Украины.
"Завтра в 16:00 по инициативе Президента будет проведено внеочередное заседание парламента", - подчеркнул спикер
Всего на рассмотрение будет вынесено пять законодательных инициатив по:
- особенностей реформирования предприятий оборонно-промышленного комплекса государственной формы собственности № 3822;
- криминализации контрабанды № 5420;
- регулирование обращения медицинского каннабиса № 5596;
- особенностей налогообложения предпринимательской деятельности е-резидентов № 5270;
- совершенствование деятельности Антимонопольного комитета Украины № 5431.
Верховная Рада на этой неделе работает в пленарном режиме. Депутаты, в частности во вторник рассмотреть законопроект Президента Украины Владимира Зеленского о большом государственном гербе Украины.