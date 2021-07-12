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12 июля 2021, 11:52 14

Разумков на вторник созывает внеочередное заседание ВР по инициативе Зеленского

12 июля 2021, 11:52 14
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Фото з відкритих джерел
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Председатель Верховной Рады Дмитрий Разумков подписал распоряжение о проведении внеочередного заседания Верховной Рады во вторник 13 июля.

Как пишет Regionews со ссылкой на Facebook главы парламента, заседание созывается по инициативе Президента Украины.

"Завтра в 16:00 по инициативе Президента будет проведено внеочередное заседание парламента", - подчеркнул спикер

Всего на рассмотрение будет вынесено пять законодательных инициатив по:

- особенностей реформирования предприятий оборонно-промышленного комплекса государственной формы собственности № 3822;

- криминализации контрабанды № 5420;

- регулирование обращения медицинского каннабиса № 5596;

- особенностей налогообложения предпринимательской деятельности е-резидентов № 5270;

- совершенствование деятельности Антимонопольного комитета Украины № 5431.

Верховная Рада на этой неделе работает в пленарном режиме. Депутаты, в частности во вторник рассмотреть законопроект Президента Украины Владимира Зеленского о большом государственном гербе Украины.

Верховная Рада контрабанда президент АМКУ налоги

 
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