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02 липня 2021, 13:34 11

Разумков розкритикував нардепів за бійки в Раді

02 липня 2021, 13:34 11
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Фото: з відкритих джерел
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Голова Ради Дмитро Разумков сподівається, що в парламенті більше не буде бійок між народними депутатами, а свої переконання вони будуть висловлювати за допомогою "ораторських здібностей"

Як передає RegioNews, про це інформує Цензор.нет.

Разумков зазначив, що в нинішньому скликанні Ради була тільки одна бійка.

"Мені б хотілося вірити, що головною "зброєю" народних депутатів є переконання за допомогою своїх ораторських здібностей, а не фізична культура і спорт", - розповів Разумков.

На питання, чому бувають бійки, він заявив: "Наростає напруга, а аргументи закінчуються. Але коли в тебе закінчуються аргументи, це, в першу чергу, твоя проблема".

За його словами, немає потреби посилювати покарання за бійки в парламенті.

Нагадаємо, 17 червня у Раді сталася бійка між нардепами Кивою та Тищенком.

ВР закон конфлікт бійка парламент депутати

 
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