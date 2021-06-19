Фукс привел к власти в Харькове несамостоятельных людей, - Михаил Добкин

После того, как Геннадий Кернес заболел и не мог находится в Харькове, Павел Фукс привел к власти в городе полностью несамостоятельное руководство

Об этом сегодня, во время общения с харьковчанами на открытии локаций "ДОБКИН ХАБ", заявил городской голова Харькова в 2006-2010 годах, лидер общественной организации "Наш Дом - Харьков" Михаил Добкин.

Он напомнил, что в Харькове "началось брожение", еще когда Кернес был жив, но его уже не было в городе. "Я понимал, что начинается брожение и людей, которых Гена (Геннадий Кернес) выдвигал в "Блок Кернеса" на первые места на выборах, начинали отодвигать. Начали появляться люди, которые в принципе не могли раньше рядом с Геной стоять. Это были люди Авакова, это были люди Фукса, и они никогда политикой не занимались, они все были из бизнеса..." – рассказал Добкин.

В результате, по его словам, к власти в Харькове привели совершенно несамостоятельное руководство.

"У нас появляется руководство города, которое несамостоятельно в принятии своих решений. Вот они что-то собираются сделать и будут спрашивать сначала у команды Авакова, можно ли, потом бегут в сторону к Фуксу... Раньше бежали, я думаю после вчерашних санкций скоро он и сам побежит. Когда такое было?" – возмутился Добкин.

Напомним, 18 июня СНБО Украины ввел персональные санкции против российско-украинского бизнесмена Павла Фукса. Основанием стало незаконное получение компаниями Фукса лицензий на добычу полезных ископаемых на территории Украины. Санкции включают блокирование активов и ограничение торговых операций.

В начале года Павел Фукс высказался в поддержку кандидатуры Игоря Терехова, и.о. мэра Харькова на будущих внеочередных выборах харьковского городского головы.

Также напомним, что Павел Фукс приехал из России в Украину в ноябре 2015 года, а президент Петр Порошенко предоставил ему украинское гражданство.

СМИ писали, что бизнес Павла Фукса строился в партнерстве с близким к Петру Порошенко нардепом Александром Грановским. В 2017 году журналисты-расследователи зафиксировали совместные визиты Фукса и Грановского в Администрацию Президента Петра Порошенко, а также в МВД, которое возглавлял Арсен Аваков. Сам Фукс признавал многолетнюю дружбу с Грановским. На парламентских выборах-2019 Александр Грановский баллотировался на мажоритарном округе в Харькове, где с построением избирательной кампании ему помогал руководитель президентского штаба Петра Порошенко Сергей Березенко.