16:22  10 июня
Шестеро судей заблокировали работу КСУ из-за недопуска Тупицкого на заседания - СМИ
12:45  10 июня
В Мелитополе из-за ливней подтопило дома
18:25  10 июня
На Донбассе шесть обстрелов с запрещенного оружия, один военный ранен
UA | RU
UA | RU
10 июня 2021, 19:01 20

Михаил Добкин: Юристы Терехова не явились в суд, где решалась судьба проспекта Жукова

10 июня 2021, 19:01 20
Читайте також українською мовою
Читайте також
українською мовою

Временный мэр Харькова Игорь Терехов ничего не сделал, чтобы защитить проспект маршала Жукова, хотя весь май пиарился на этой теме

Об этом на своем телеграмм-канале заявил городской голова Харькова в 2006-2010 годах Михаил Добкин.

"Сегодня Харьковский окружной административный суд отменил решение мэрии о переименовании проспекта Петра Григоренко в проспект Маршала Жукова" - такие заголовки появились в украинских СМИ", - написал Добкин.

Он также напомнил, что большинство харьковчан "помнят пафосные заявления временного руководителя города о "не позволим украсть историческую память; отстоим и защитим Маршала Победы...".

"Он пиарился на этой теме весь май, включая многочисленные интервью и в сам День Победы. И что в итоге? А ничего. Полный ноль! Суд по Маршалу Жукову с треском проиграли. Проиграли по причине того, что юристы Харьковского городского совета не явились в суд!!! НЕ ЯВИЛИСЬ!" – возмутился политик.

"Вы же понимаете, что дать команду юридическому департаменту Харьковского городского совета не отправлять юристов в суд мог только один человек! Хотя, какой он человек?! Трусливая мышь, серая", - подытожил Добкин.

Напомним, сегодня Харьковский окружной административный суд удовлетворил административные иски к горсовету о признании противоправным и отмене решения, предусматривающего возвращение проспекту Петра Григоренко имени советского маршала Георгия Жукова. Юристы Харьковского горсовета на сегодняшнее заседание суда не явились, не смотря на все обещания Терехова не допустить очередного переименования.

Так, 10 мая Терехов заявил, что в Харькове и в дальнейшем будут существовать памятник маршалу Георгию Жукову и проспект его имени. "Я хочу, чтобы все харьковчане знали, что в городе Харькове стоял, стоит и будет стоять памятник Георгию Жукову, проспект будет и впредь иметь имя великого маршала Победы", - сказал Терехов. Он также заверил, что в Харькове отмечать День победы именно 9 мая.

Жуков Харьков Михаил Добкин Игорь Терехов

 
Год правительства Шмыгаля
Вся президентская рать
50 оттенков Зеленского
Местные коалиции: кто будет контролировать регионы
Подписывайтесь на RegioNews
30 мая 2021
День защиты детей. В Харькове Михаил Добкин организовал настоящий праздник для маленьких харьковчан
21 апреля 2021
Коллектив "Времени Добкина" возле Харьковского горсовета требовал прекратить бандитизм и провокации
31 марта 2021
Мэр Черкасс Бондаренко: "Президент не знает, что делается в регионах"
Все видео »
В ожидании "губернаторопада". Кто из глав ОГА может потерять кресло
Садовый против Кличко. Зачем Зеленскому двухпалатный Конгресс
Все публикации »
Виктор Небоженко
Андрей Смолий
Виталий Бала
Все блоги »

Нажмите «Читать», чтобы читать
Regionews.ua в Telegram

Читать в Telegram