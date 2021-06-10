Михаил Добкин: Юристы Терехова не явились в суд, где решалась судьба проспекта Жукова

Временный мэр Харькова Игорь Терехов ничего не сделал, чтобы защитить проспект маршала Жукова, хотя весь май пиарился на этой теме

Об этом на своем телеграмм-канале заявил городской голова Харькова в 2006-2010 годах Михаил Добкин.

"Сегодня Харьковский окружной административный суд отменил решение мэрии о переименовании проспекта Петра Григоренко в проспект Маршала Жукова" - такие заголовки появились в украинских СМИ", - написал Добкин.

Он также напомнил, что большинство харьковчан "помнят пафосные заявления временного руководителя города о "не позволим украсть историческую память; отстоим и защитим Маршала Победы...".

"Он пиарился на этой теме весь май, включая многочисленные интервью и в сам День Победы. И что в итоге? А ничего. Полный ноль! Суд по Маршалу Жукову с треском проиграли. Проиграли по причине того, что юристы Харьковского городского совета не явились в суд!!! НЕ ЯВИЛИСЬ!" – возмутился политик.

"Вы же понимаете, что дать команду юридическому департаменту Харьковского городского совета не отправлять юристов в суд мог только один человек! Хотя, какой он человек?! Трусливая мышь, серая", - подытожил Добкин.

Напомним, сегодня Харьковский окружной административный суд удовлетворил административные иски к горсовету о признании противоправным и отмене решения, предусматривающего возвращение проспекту Петра Григоренко имени советского маршала Георгия Жукова. Юристы Харьковского горсовета на сегодняшнее заседание суда не явились, не смотря на все обещания Терехова не допустить очередного переименования.

Так, 10 мая Терехов заявил, что в Харькове и в дальнейшем будут существовать памятник маршалу Георгию Жукову и проспект его имени. "Я хочу, чтобы все харьковчане знали, что в городе Харькове стоял, стоит и будет стоять памятник Георгию Жукову, проспект будет и впредь иметь имя великого маршала Победы", - сказал Терехов. Он также заверил, что в Харькове отмечать День победы именно 9 мая.