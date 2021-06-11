Минреинтеграции запустило крымскотатарскую версию сайта
Министерство по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины запустило в тестовом режиме версию своего сайта на крымскотатарском языке
Об этом пишет RegioNews со ссылкой на пресс-службу Минреинтеграции.
Отмечается, что версию сайта сделали для поддержки языка коренных народов. Также это решение является важным элементом в контексте реализации Концепции развития крымскотатарского языка и дальнейшей реализации проекта закона "О коренных народах".
Сейчас еще происходит процесс перевода информации и наполнения вебсайта на крымскотатарский язык.
Полноценный запуск будет завершен в течение 2-3 месяцев, после окончания всех технических работ.
Напомним, ранее стало известно, сколько переселенцев живет на оккупированной территории.
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