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11 червня 2021, 15:59 56

Мінреінтеграції запустило кримськотатарську версію сайту

11 червня 2021, 15:59 56
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Фото з відкритих джерел
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Міністерство з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України запустило у тестовому режимі версію свого вебсайту кримськотатарською мовою

Про це пише RegioNews з посиланням на пресслужбу Мінреінтеграції.

Зазначається, що версію сайту зробили для підтримки мови корінних народів. Також це рішення є важливим елементом в контексті реалізації Концепції розвитку кримськотатарської мови та подальшої реалізації проєкту закону "Про корінні народи".

Наразі ще відбувається процес перекладу інформації та наповнення вебсайту кримськотатарською мовою.

Повноцінний запуск буде завершено протягом 2-3 місяців, після закінчення усіх технічних робіт.

Нагадаємо, раніше стало відомо, скільки переселенців живе на окупованій території.

Україна Крим сайт реінтеграція кримські татари

 
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