Мінреінтеграції запустило кримськотатарську версію сайту
Міністерство з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України запустило у тестовому режимі версію свого вебсайту кримськотатарською мовою
Про це пише RegioNews з посиланням на пресслужбу Мінреінтеграції.
Зазначається, що версію сайту зробили для підтримки мови корінних народів. Також це рішення є важливим елементом в контексті реалізації Концепції розвитку кримськотатарської мови та подальшої реалізації проєкту закону "Про корінні народи".
Наразі ще відбувається процес перекладу інформації та наповнення вебсайту кримськотатарською мовою.
Повноцінний запуск буде завершено протягом 2-3 місяців, після закінчення усіх технічних робіт.
Нагадаємо, раніше стало відомо, скільки переселенців живе на окупованій території.
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