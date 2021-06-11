Мінреінтеграції запустило кримськотатарську версію сайту

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Міністерство з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України запустило у тестовому режимі версію свого вебсайту кримськотатарською мовою

Про це пише RegioNews з посиланням на пресслужбу Мінреінтеграції.

Зазначається, що версію сайту зробили для підтримки мови корінних народів. Також це рішення є важливим елементом в контексті реалізації Концепції розвитку кримськотатарської мови та подальшої реалізації проєкту закону "Про корінні народи".

Наразі ще відбувається процес перекладу інформації та наповнення вебсайту кримськотатарською мовою.

Повноцінний запуск буде завершено протягом 2-3 місяців, після закінчення усіх технічних робіт.

Нагадаємо, раніше стало відомо, скільки переселенців живе на окупованій території.