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11 июня 2021, 13:55 18

Михаил Добкин: Государственные предприятия работают неэффективно под управлением иностранцев

11 июня 2021, 13:55 18
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Помощь Запада стала приоритетной для украинской власти, но при этом полностью сдаются национальные интересы

Об этом в программе "Народ проти з Наташею Влащенко" на телеканале "Украина 24" заявил городской голова Харькова в 2006-2010 годах Михаил Добкин.

"Сегодня власть, причем не только эта, но и предыдущая, ставит именно на помощь Запада. Помощь Запада - приоритетнее всего. И нацинтересы сдаются. Сначала сдавались где-то с краешку, потом дошли до середины. Сегодня уже от середины по второму разу идут уже к каким-то глобальным вещам. И осталось последнее только - отдать судебную систему на откуп иностранцам", - сказал Добкин.

Он также отметил, что привлечение иностранцев к управлению украинскими госпредприятиями не решает проблем в их работе. "Как работают наши госпредприятия "эффективно" - мы видим. А там в наблюдательных советах находятся не представители Украины в основном", - заявил политик.

Обращаясь к Дмитрию Гудкову, экс-депутату Госдумы России, Добкин также подчеркнул, что на сегодня Украина находится только на пути к правовому государству, имея ограничения на занятие политикой, как и в России.

"Вы не приехали в правовое государство. Я вам сразу говорю. У вас там закон, запрещающий, как вы говорите, людям принимать участие в политике. А у нас - закон о люстрации. Люди не могут быть во власти только потому, что работали при каком-то президенте. Причем на таком уровне - разные механизмы борьбы с неугодными людьми с прошлой власти, или с какими-то конкурентами. Вы не приехали в Лондон, Нью-Йорк, Варшаву. Вы приехали в Украину. Мы только на пути. Я не думаю, что ваше место здесь - ваше место в России", - заявил экс-мэр Харькова.

Напомним, ранее Михаил Добкин заявил, что временный городской голова Харькова Игорь Терехов ничего не сделал, чтобы защитить проспект маршала Жукова в городе, хотя в последнее время активно пиарился на этой теме.

Харьков Михаил Добкин

 
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