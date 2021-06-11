Михайло Добкін: Державні підприємства працюють неефективно під управлінням іноземців

Про це в програмі "Народ проти з Наташею Влащенко" на телеканалі "Україна 24" заявив міський голова Харкова в 2006-2010 роках Михайло Добкін.

"Сьогодні влада, причому не тільки ця, а й попередня, ставить саме на допомогу Заходу. Допомога Заходу - пріоритетніше за все. І інтереси здаються. Спочатку здавалися десь з краєчку, потім дійшли до середини. Сьогодні вже від середини по другому разу йдуть вже до якихось глобальних речей. І залишилося останнє тільки - віддати судову систему на відкуп іноземцям", - сказав Добкін.

Він також зазначив, що залучення іноземців до управління українськими держпідприємствами не вирішує проблем в їх роботі. "Як працюють наші держпідприємства "ефективно" - ми бачимо. А там в наглядових радах знаходяться не представники України в основному", - заявив політик.

Звертаючись до Дмитра Гудкова, екс-депутата Держдуми Росії, Добкін також підкреслив, що на сьогодні Україна знаходиться тільки на шляху до правової держави, маючи обмеження на заняття політикою, як і в Росії.

"Ви не приїхали в правову державу. Я вам відразу кажу. У вас там закон, що забороняє, як ви говорите, людям брати участь в політиці. А у нас - закон про люстрацію. Люди не можуть бути у владі тільки тому, що працювали при якомусь президентові. Причому на такому рівні - різні механізми боротьби з неугодними людьми з минулої влади, або з якимись конкурентами. Ви не приїхали в Лондон, Нью-Йорк, Варшаву. Ви приїхали в Україну. Ми тільки на шляху. Я не думаю, що ваше місце тут - ваше місце в Росії", - заявив екс-мер Харкова.

Нагадаємо, раніше Михайло Добкін заявив, що тимчасовий міський голова Харкова Ігор Терехов нічого не зробив, щоб захистити проспект маршала Жукова в місті, хоча останнім часом активно піарився на цій темі.