Дело сбитого ИЛ-76: Плотницкого и еще двух террористов заочно приговорили к пожизненному заключению
Кроме экс-главаря «ЛНР» Плотницкого, к пожизненному заключению по делу сбития ИЛ-76 осуждены два командира незаконных вооруженных формирований – Александр Гуреев и Андрей Патрушев.
Об этом сообщил "Судебный репортер" из зала суда, передает RegioNews.
Красногвардейский районный суд Днепра приговорил к пожизненному лишению свободы экс-главаря "ЛНР" Игоря Плотницкого и двух командиров незаконных вооруженных формирований – Александра Гуреева и Андрея Патрушева – в деле сбитого самолета ИЛ-76.
Судьи более месяца находились в совещательной комнате. Текст приговора имеет более 100 страниц. Приговор объявляли 15-16 марта с перерывами – около 8 часов.
Напомним, что самолет упал возле аэропорта Луганска, все 49 военнослужащих, находившихся на борту, погибли. В сбивании самолета обвиняют трех представителей террористической организации "ЛНР". В суд они не явились. Их судили заочно.
Плотницкий был главарем террористической организации "ЛНР", возглавлял совет министров "ЛНР".
Как сообщалось ранее, против украинских силовиков открыли дело из-за сбитого в Луганське самолёта.