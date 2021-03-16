Дело сбитого ИЛ-76: Плотницкого и еще двух террористов заочно приговорили к пожизненному заключению

Приговор вынес Красногвардейский районный суд Днепра

Приговор вынес Красногвардейский районный суд Днепра

Фото Судовый репортёр

Кроме экс-главаря «ЛНР» Плотницкого, к пожизненному заключению по делу сбития ИЛ-76 осуждены два командира незаконных вооруженных формирований – Александр Гуреев и Андрей Патрушев.

Об этом сообщил "Судебный репортер" из зала суда, передает RegioNews.

Красногвардейский районный суд Днепра приговорил к пожизненному лишению свободы экс-главаря "ЛНР" Игоря Плотницкого и двух командиров незаконных вооруженных формирований – Александра Гуреева и Андрея Патрушева – в деле сбитого самолета ИЛ-76.

Судьи более месяца находились в совещательной комнате. Текст приговора имеет более 100 страниц. Приговор объявляли 15-16 марта с перерывами – около 8 часов.

Напомним, что самолет упал возле аэропорта Луганска, все 49 военнослужащих, находившихся на борту, погибли. В сбивании самолета обвиняют трех представителей террористической организации "ЛНР". В суд они не явились. Их судили заочно.

Плотницкий был главарем террористической организации "ЛНР", возглавлял совет министров "ЛНР".

Как сообщалось ранее, против украинских силовиков открыли дело из-за сбитого в Луганське самолёта.

В конце прошлого года суд остановил исполнение приговора генералу Назарову за гибель 49 военных в Луганске.