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26 апреля 2021, 16:49 78

Рада 29 апреля может рассмотреть закон об увеличении пенсий для чернобыльцев, - нардеп

26 апреля 2021, 16:49 78
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Под индексацию пенсий подпадает 40 тысяч пенсионеров
Под индексацию пенсий подпадает 40 тысяч пенсионеров
Фото из открытых источников
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На внеочередном пленарном заседании, вероятно, в четверг, Верховная Рада рассмотрит законопроект № 4555, поданный Кабинетом министров по урегулированию льготных пенсий гражданам, пострадавшим вследствие Чернобыльской катастрофы.

Об этом в Telegram сообщила народный депутат от "Слуги народа" Ольга Василевская-Смаглюк, пишет RegioNews.

По ее словам, принятие этого проекта закона позволит увеличить пенсии пострадавшим и ликвидаторам:

  • I категории — с 12 тысяч гривен до 16 тысяч гривен;
  • II категории-с 10 тысяч гривен до 12 тысяч гривен;
  • III категории-с 8 тысяч гривен до почти 9 тысяч гривен.

"Закон будет действовать с января следующего года. Под индексацию пенсий подпадает 40 тысяч пенсионеров", - сообщила она.

Ранее сообщалось, что в Украине изменят порядок получения пенсий.

Украина Верховная Рада Чернобыль пенсионеры парламент

 
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