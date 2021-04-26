Рада 29 апреля может рассмотреть закон об увеличении пенсий для чернобыльцев, - нардеп
Под индексацию пенсий подпадает 40 тысяч пенсионеров
Под индексацию пенсий подпадает 40 тысяч пенсионеров
На внеочередном пленарном заседании, вероятно, в четверг, Верховная Рада рассмотрит законопроект № 4555, поданный Кабинетом министров по урегулированию льготных пенсий гражданам, пострадавшим вследствие Чернобыльской катастрофы.
Об этом в Telegram сообщила народный депутат от "Слуги народа" Ольга Василевская-Смаглюк, пишет RegioNews.
По ее словам, принятие этого проекта закона позволит увеличить пенсии пострадавшим и ликвидаторам:
- I категории — с 12 тысяч гривен до 16 тысяч гривен;
- II категории-с 10 тысяч гривен до 12 тысяч гривен;
- III категории-с 8 тысяч гривен до почти 9 тысяч гривен.
"Закон будет действовать с января следующего года. Под индексацию пенсий подпадает 40 тысяч пенсионеров", - сообщила она.
Ранее сообщалось, что в Украине изменят порядок получения пенсий.
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