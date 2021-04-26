16:23  26 квітня
У "Слузі народу” розповіли, де зможе працювати Вітренко після Міненерго
16:55  26 квітня
Вибух у будинку на Позняках: п'ятьом працівникам "Київгазу” оголосили підозру
18:12  26 квітня
Війна на Донбасі: бойовики шість разів обстріляли сили ЗСУ
UA | RU
UA | RU
26 квітня 2021, 16:49 49

Рада 29 квітня може розглянути закон про збільшення пенсій для чорнобильців, - нардеп

26 квітня 2021, 16:49 49
Читайте также на русском языке
Під індексацію пенсій підпадає 40 тисяч пенсіонерів
Під індексацію пенсій підпадає 40 тисяч пенсіонерів
Фото з відкритих джерел
Читайте также
на русском языке

На позачерговому пленарному засіданні, ймовірно у четвер, Верховна Рада розгляне законопроєкт № 4555, поданий Кабінетом міністрів щодо врегулювання пільгових пенсій громадянам, постраждалим внаслідок Чорнобильської катастрофи.

Про це у Telegram повідомила народна депутатка від "Слуги народу" Ольга Василевська-Смаглюк, пише RegioNews.

За її словами, ухвалення цього проєкту закону дозволить збільшити пенсії постраждалим та ліквідаторам:

  • I категорії — з 12 тисяч гривень до 16 тисяч гривень;
  • II категорії — з 10 тисяч гривень до 12 тисяч гривень;
  • III категорії — з 8 тисяч гривень до майже 9 тисяч гривень.

"Закон діятиме з січня наступного року. Під індексацію пенсій підпадає 40 тисяч пенсіонерів", - повідомила вона.

Раніше повідомлялося, що в Україні змінять порядок отримання пенсій.

Україна Верховна Рада Чорнобиль пенсіонери парламент

 
Рік уряду Шмигаля
Вся президентська рать
50 відтінків Зеленського
Місцеві коаліції: хто буде контролювати регіони
Підписуйтесь на RegioNews
21 квітня 2021
Колектив "Времени Добкина" біля Харківської міськради вимагав припинити бандитизм і провокації
31 березня 2021
Мер Черкас Бондаренко: "Президент не знає, що робиться в регіонах"
27 січня 2021
Чим Олег Татаров цінний для Офісу президента
Всі відео »
Депутат Харківської міськради Ігор Черняк: В окремих сферах міськрада Терехова стала гірше міськради Кернеса
Ностальгія за скандалом. Чому Авакову не варто згадувати дорогу через Лісопарк
Всі публікації »
Марунич Дмитро
Віталій Бала
Володимир Фесенко
Всі блоги »

Натисніть «Читати», щоб читати
Regionews.ua в Telegram

Читати в Telegram