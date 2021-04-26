Рада 29 квітня може розглянути закон про збільшення пенсій для чорнобильців, - нардеп
Під індексацію пенсій підпадає 40 тисяч пенсіонерів
Під індексацію пенсій підпадає 40 тисяч пенсіонерів
На позачерговому пленарному засіданні, ймовірно у четвер, Верховна Рада розгляне законопроєкт № 4555, поданий Кабінетом міністрів щодо врегулювання пільгових пенсій громадянам, постраждалим внаслідок Чорнобильської катастрофи.
Про це у Telegram повідомила народна депутатка від "Слуги народу" Ольга Василевська-Смаглюк, пише RegioNews.
За її словами, ухвалення цього проєкту закону дозволить збільшити пенсії постраждалим та ліквідаторам:
- I категорії — з 12 тисяч гривень до 16 тисяч гривень;
- II категорії — з 10 тисяч гривень до 12 тисяч гривень;
- III категорії — з 8 тисяч гривень до майже 9 тисяч гривень.
"Закон діятиме з січня наступного року. Під індексацію пенсій підпадає 40 тисяч пенсіонерів", - повідомила вона.
Раніше повідомлялося, що в Україні змінять порядок отримання пенсій.
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