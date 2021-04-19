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19 апреля 2021, 13:46 40

Депутаты Киевского облсовета инициируют срочное заседание

19 апреля 2021, 13:46 40
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Депутаты Киевского областного совета подписали предложение о срочном созыве сессии. Под предложением подписалось 56 депутатов из 84 депутатов облсовета.

Как передает RegioNews, об этом сообщила депутат Киевского областного совета Наталья Оноприенко-Капустина.

Под предложением подписалось 56 депутатов облсовета. Среди них - 38 представителей двух оппозиционных фракций – "Европейская Солидарность" и "За майбутнє" (кроме больного COVID-19 Андрея Пещерина с "ЕС"). Одновременно под документом поставили подписи также 18 депутатов из фракции партии "Слуга народа", - говорится в сообщении.

Отмечается, что "сессия областного совета должна быть также созвана по предложению не менее одной трети депутатов от общего состава". Таким образом, для созыва сессии было бы достаточно уже 28 голосов, ведь общее количество депутатов облсовета - 84.

Просим созвать внеочередную сессию Киевского областного совета в среду 21 апреля 2021 года для рассмотрения всех неотложных вопросов, находящихся на рассмотрении совета", - говорится в предложении.

Ранее сообщалось, что депутаты Киевского областного совета инициируют на ближайшей сессии рассмотрение вопроса о выражении недоверия нынешнему руководству совета - главе и его заместителям. Депутаты считают, что из-за действий руководства облсовета ситуация в регионе ухудшается.

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