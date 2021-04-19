Депутати Київської облради ініціюють термінове засідання
Депутати Київської обласної ради підписали пропозицію про термінове скликання сесії. Під пропозицією підписалося 56 депутатів з 84 депутатів облради.
Як передає RegioNews, про це повідомила депутат Київської обласної ради Наталія Онопрієнко-Капустіна.
Під пропозицією підписалося 56 депутатів облради. Серед них - 38 представників двох опозиційних фракцій – "Європейська Солідарність" і "За майбутнє" (окрім хворого на COVID-19 Андрія Пещеріна з "ЄС"). Водночас під документом поставили підписи також 18 депутатів з фракції партії "Слуга народу", - йдеться у повідомленні.
Наголошується, що "сесія обласної ради повинна бути також скликана за пропозицією не менш як однієї третини депутатів від загального складу". Таким чином, для скликання сесії було б достатньо уже 28 голосів, адже загальна кількість депутатів облради - 84.
Просимо скликати позачергову сесію Київської обласної ради на середу 21 квітня 2021 року для розгляду всіх невідкладних питань, що перебувають на розгляді ради", - йдеться у пропозиції.
Раніше повідомлялось, що депутати Київської обласної ради ініціюють на найближчій сесії розгляд питання про висловлення недовіри нинішньому керівництву ради - голові та його заступникам. Депутати вважають, що через дії керівництва облради ситуація в регіоні погіршується.