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19 квітня 2021, 13:46 103

Депутати Київської облради ініціюють термінове засідання

19 квітня 2021, 13:46 103
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Позачергову сесію хочуть скликати на середу, 21 квітня
Позачергову сесію хочуть скликати на середу, 21 квітня
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Депутати Київської обласної ради підписали пропозицію про термінове скликання сесії. Під пропозицією підписалося 56 депутатів з 84 депутатів облради.

Як передає RegioNews, про це повідомила депутат Київської обласної ради Наталія Онопрієнко-Капустіна.

Під пропозицією підписалося 56 депутатів облради. Серед них - 38 представників двох опозиційних фракцій – "Європейська Солідарність" і "За майбутнє" (окрім хворого на COVID-19 Андрія Пещеріна з "ЄС"). Водночас під документом поставили підписи також 18 депутатів з фракції партії "Слуга народу", - йдеться у повідомленні.

Наголошується, що "сесія обласної ради повинна бути також скликана за пропозицією не менш як однієї третини депутатів від загального складу". Таким чином, для скликання сесії було б достатньо уже 28 голосів, адже загальна кількість депутатів облради - 84.

Просимо скликати позачергову сесію Київської обласної ради на середу 21 квітня 2021 року для розгляду всіх невідкладних питань, що перебувають на розгляді ради", - йдеться у пропозиції.

Раніше повідомлялось, що депутати Київської обласної ради ініціюють на найближчій сесії розгляд питання про висловлення недовіри нинішньому керівництву ради - голові та його заступникам. Депутати вважають, що через дії керівництва облради ситуація в регіоні погіршується.

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