Депутати Київської облради ініціюють термінове засідання

Позачергову сесію хочуть скликати на середу, 21 квітня

Позачергову сесію хочуть скликати на середу, 21 квітня

Депутати Київської обласної ради підписали пропозицію про термінове скликання сесії. Під пропозицією підписалося 56 депутатів з 84 депутатів облради.

Як передає RegioNews, про це повідомила депутат Київської обласної ради Наталія Онопрієнко-Капустіна.

Під пропозицією підписалося 56 депутатів облради. Серед них - 38 представників двох опозиційних фракцій – "Європейська Солідарність" і "За майбутнє" (окрім хворого на COVID-19 Андрія Пещеріна з "ЄС"). Водночас під документом поставили підписи також 18 депутатів з фракції партії "Слуга народу", - йдеться у повідомленні.

Наголошується, що "сесія обласної ради повинна бути також скликана за пропозицією не менш як однієї третини депутатів від загального складу". Таким чином, для скликання сесії було б достатньо уже 28 голосів, адже загальна кількість депутатів облради - 84.

Просимо скликати позачергову сесію Київської обласної ради на середу 21 квітня 2021 року для розгляду всіх невідкладних питань, що перебувають на розгляді ради", - йдеться у пропозиції.

Раніше повідомлялось, що депутати Київської обласної ради ініціюють на найближчій сесії розгляд питання про висловлення недовіри нинішньому керівництву ради - голові та його заступникам. Депутати вважають, що через дії керівництва облради ситуація в регіоні погіршується.